"Путін вже йде захоплювати Хорватію". Реакція світових ЗМІ на виліт Росії з ЧС-2018

Збірна Хорватії вибила Росію з чемпіонату світу 2018. "Футбол 24" демонструє реакцію світових ЗМІ на фіаско команди Черчесова.

Чи не найбільше вильоту Росії з чемпіонату світу раділи в Іспанії, що зовсім не дивно, адже господарі Мундіалю раніше сенсаційно відправили додому "Червону Фурію". Після того матчу іспанські ЗМІ скаржились, що Росія грає у антифутбол та здатна лише руйнувати, а не створювати.

ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати залишили Росію за бортом Мундіалю та зіграють в 1/2 фіналу проти Англії

Авторитетна Marca після драматичного виходу хорватів у півфінал досить жорстко прощається з командою Черчесова: "Футбол був справедливим, Росія – на вулицю".

"Цього разу гра Росії не була такою жалюгідною, як проти Іспанії, однак з хорватами команда Черчесова також відмовилась від атаки, чекаючи на свій шанс. Хорватія запропонувала значно більше, а тому результат не міг бути іншим, ніж вихід балканців у півфінал. Хоча й з великою агонією", – зазначає Marca.

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В Каталонії, звісно, основний акцент зробили на зірці Барселони Івану Ракітічу, який реалізував вирішальний пенальті та залишив Росію за бортом Мундіалю.

"Іван IV Васильович був одним із засновників Росії та першим, хто отримав титул царя. Але, на жаль для росіян, справжнім Іваном Грозним у футболі є хорват, його прізвище – Ракітіч, і він захищає кольори Барселони", – пише Sport.es.

А ось аргентинське видання Ole зробило підбірку кумедних мемів з нагоди вильоту Росії, затроливши її президента. "Путін вже на шляху до Хорватїі, щоб помститися та захопити всю країну", – йдеться на одній із картинок, де глава Кремля зображений із гвинтівкою. Тепер, мабуть, боятись потрібно і самим аргентинцям...

В Німеччині, яка досі не оговталась від раннього вильоту Бундестім, вирішили не зловтішатись над господарями Мундіалю. "Ракітіч покінчив з російськими сподіваннями", – зазначає Kicker.

Англійці вже думають про півфінал проти хорватів, а тому в них також зовсім немає часу "перейматись" проблемами не дружніх останнім часом росіян.

"Іван Ракітіч реалізував пенальті і після трилеру в Сочі Хорватія виходить в 1/2 фіналу, де зустрінеться з Англією", – пише Daily Mail.