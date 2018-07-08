Росія – Хорватія: Віда – третій гравець, який забив господарям чемпіонатів світу в овертаймах

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда відзначився цікавим досягненням, забивши Росії в додатковий час на чемпіонаті світу-2018.

Домагой Віда відзначився у воротах Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018 на 115-й хвилині. Таким чином, екс-захисник київського Динамо став лише третім гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив господарям турніру в овертаймі, інформує Mister Chip.

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Раніше таке досягнення підкорялося лише італійцям Фабіо Гроссо та Алессандро Дель П'єро на ЧС-2006 проти Німеччини.

Також відзначимо, що Віда забив перший гол в додатковий час на цьому Мундіалі. Попередні 3 матчі, в яких були овертайми, не подарували забитих м'ячів протягом 30 додаткових хвилин.

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