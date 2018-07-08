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Росія – Хорватія: Віда – третій гравець, який забив господарям чемпіонатів світу в овертаймах

00:08 460 Читать на русском
Росія – Хорватія: Віда – третій гравець, який забив господарям чемпіонатів світу в овертаймах
Домагой Віда / Getty Images

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда відзначився цікавим досягненням, забивши Росії в додатковий час на чемпіонаті світу-2018.

Домагой Віда відзначився у воротах Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018 на 115-й хвилині. Таким чином, екс-захисник київського Динамо став лише третім гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив господарям турніру в овертаймі, інформує Mister Chip.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Раніше таке досягнення підкорялося лише італійцям Фабіо Гроссо та Алессандро Дель П'єро на ЧС-2006 проти Німеччини.

Також відзначимо, що Віда забив перший гол в додатковий час на цьому Мундіалі. Попередні 3 матчі, в яких були овертайми, не подарували забитих м'ячів протягом 30 додаткових хвилин.

ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати перемагають збірну Росії у серії пенальті та виходять до 1/2 фіналу

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда
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год
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13
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