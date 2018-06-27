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ЧС-2018: активісти Косова зібрали гроші на виплату штрафів Джаки та Шакірі – долучився навіть міністр

26 червня 21:09 326 Читать на русском
ЧС-2018: активісти Косова зібрали гроші на виплату штрафів Джаки та Шакірі – долучився навіть міністр
Джердан Шакірі та Граніт Джака / фото із соцмереж

У Косові підтримали футболістів збірної Швейцарії Граніта Джаку та Джердана Шакірі, які отримали штраф від ФІФА за святкування голів у ворота Сербії в матчі 2 туру ЧС-2018.

Активісти з Косова організували збір коштів на виплату штрафів Джердана Шакірі та Граніта Джаки. Нагадаємо, ФІФА оштрафувала футболістів за святкування голів у ворота збірної Сербії. Організація побачила у діях футболістів політичний підтекст.

ЧС-2018: швейцарська газета організувала флешмоб на підтримку Джаки та Шакірі

Косовари за один день зібрали близько 14 тисяч доларів США. До акції долучився навіть міністр торгівлі та промисловості Албанії, який пожертвував свою місячну зарплату, повідомляє Fourfourtwo.

Нагадаємо, Джака та Шакірі мають косоварське коріння. Обидва гравці святкували голи у ворота Сербії жестом у вигляд символу Албанії.

ЧС 20182 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
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