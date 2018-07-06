Андронов – про екс-голкіпера Карпат: Він знав, на що йшов, публічно підтримуючи Росію

Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував ситуацію навколо екс-голкіпера юнацької команди Карпат Михайла Готри.

"Трохи дивують колеги, кинулися захищати *мабуть* екс-воротаря Карпат Михайла Готру. Його вигнали з клубу за підтримку збірної Росії в Інстаграм.

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Ні, я сам за хлопця з думкою. І мені приємно, що він вболівав за нас. Але!!!

З 2014-го року у Михайла була маса оказій дізнатися, як реагує на подібне український соціум (назвемо це так). За останній тільки тиждень – Левченко, Коньков і Алієв. Кожного облили лайном.

Не варто захищати Михайла – він знав, на що йшов.

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Ще більше дивує те, що колеги не можуть зрозуміти одну просту річ – ставлення українського соціуму зараз до Росії і всього (!), що з нею пов'язано – не таке ж, як у них до України. Вони можуть її любити, як я, і навіть сильніше. Але вони не можуть вимагати такого ж ставлення до себе. Це не в Росії Україну визнали країною-агресором, а рівно навпаки. І нікого там не цікавить, що з цього приводу думають Уткін, Андронов або Колимаго-Петровський. Ні-ко-го.

Михайло Готра публічно і відкрито підтримав збірну країни, яку його країна визнала агресором. Він не перший і не останній. Женю Селезньова не викликали в збірну до тих пір, поки він не покинув Кубань. Толю Тимощука майже прокляли. Навіть Тарасу Михалику, який перейшов в Локо до 2014-го – дістається.

Це так. Це факт. І інакше – не буде. І міністр їхнього українського спорту все робить правильно в своєму кріслі, і Карпати все зробили правильно зі своєї позиції. Інакше могло бути тільки гірше.

Кожен з нас має право на позицію. Але кожен знає (вже), що за це можна і "заплатити".

Але одну річ розуміти треба чітко. Ставлення всередині України до Росії нескоро буде таким же, як відношення всередині Росії до України. Можливо, не за нашого життя.

І краще не лізти в чужі справи, не провокувати зайвий раз на тонкому льоду. Своїх – досить.

Михайло якось розбереться без нас. Своїм публічним влізанням в цю справу з оцінками ми можемо зробити тільки гірше. lose-lose situation", – написав Андронов у Телеграм.