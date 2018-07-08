Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"

Журналіст Bild Юліан Репке доволі різко відреагував на інформацію про можливе покарання Домагоя Віди. Нагадаємо, хорват ризикує отримати дискваліфікацію за гасло "Слава Україні" після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

Нагадаємо, після поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 екс-захисник Динамо Домагой Віда підтримав Україну у відеоролику словами "Слава Україні". Пізніше сам Віда заявив, що цей запис – не політика, а привіт для його київських друзів.

ЧС-2018: Віда може бути дискваліфікований ФІФА за скандування "Слава Україні!", – ЗМІ

Журналіст Bild Юліан Репке доволі різко прокоментував інформацію про можливу дискваліфікацію Віди.

"Автократичний режим, який вкрав 2 млн українців в 2014 році і досі вбиває щодня, може приймати чемпіонат світу з футболу.

Але гравець чемпіонату світу, який говорить "Слава Україні", стикається з дискваліфікацією за це. ФІФА, ви огидні", – написав Репке у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Хорватія перемогла Росію в 1/4 фіналу ЧС-2018 та у півфіналі зіграє з Англією.