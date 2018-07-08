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Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"

16:12 513 Читать на русском
Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"
Домагой Віда / фото: твіттер збірної Хорватії

Журналіст Bild Юліан Репке доволі різко відреагував на інформацію про можливе покарання Домагоя Віди. Нагадаємо, хорват ризикує отримати дискваліфікацію за гасло "Слава Україні" після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

Нагадаємо, після поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 екс-захисник Динамо Домагой Віда підтримав Україну у відеоролику словами "Слава Україні". Пізніше сам Віда заявив, що цей запис – не політика, а привіт для його київських друзів.

ЧС-2018: Віда може бути дискваліфікований ФІФА за скандування "Слава Україні!", – ЗМІ

Журналіст Bild Юліан Репке доволі різко прокоментував інформацію про можливу дискваліфікацію Віди.

"Автократичний режим, який вкрав 2 млн українців в 2014 році і досі вбиває щодня, може приймати чемпіонат світу з футболу.

Але гравець чемпіонату світу, який говорить "Слава Україні", стикається з дискваліфікацією за це. ФІФА, ви огидні", – написав Репке у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Хорватія перемогла Росію в 1/4 фіналу ЧС-2018 та у півфіналі зіграє з Англією.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Росія Росія ЧС 2018 Росія - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія
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