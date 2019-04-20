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Роналду оголосив про своє майбутнє, ставши чемпіоном Італії – португалець "повторив Київ"

20 квітня 23:18 2748 Читать на русском
Роналду оголосив про своє майбутнє, ставши чемпіоном Італії – португалець "повторив Київ"
Роналду святкує чемпіонство

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву щодо свого майбутнього після перемоги над Фіорентиною (2:1), яка гарантувала туринцям чемпіонський титул.

37’ Алекс Сандро
53’ Херман Песселья
 
Нікола Міленковіч 6’
6’ Нікола Міленковіч
37’ Алекс Сандро
53’ Херман Песселья

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Роналду може передчасно покинути Ювентус, сильно розчарувавшись вильотом своєї команди з Ліги чемпіонів. Однак 34-річний бомбардир вирішив заспокоїти фанів "Старої Синьйори".

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"Я залишаюсь на наступний сезон – тисяча відсотків. Це був рік на адаптацію. Я вважаю, що він був вдалим, адже ми виграли Скудетто та Суперкубок Італії. Можливо, це здається неважко, але насправді потрібно провести рівно весь сезон, що не так вже й просто. Ця команда заслужила на титул, адже ми були найкращими в чемпіонаті. Мене переповнює щастя та радість", – зазначив Кріштіану.

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Також Роналду прокоментував виліт туринців з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, коли Ювентус поступився Аяксу.

"Ви не можете перемагати завжди. Ми зробили все, що могли. Весь світ хоче цей трофей, але лише одна команда виграє Лігу чемпіонів. Наступного року буде по-іншому, я робитиму все для цього", – цитує Роналду Marca.

Відзначимо, що портуаглець не вперше робить важливі заяви, не дочекавшись завершення сезону. Минулого року після фіналу ЛЧ в Києві Кріштіану повідомив, що збирається покинути Реал.

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Головне Італія Ювентус - Фіорентина Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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