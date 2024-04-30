Мілан робить спроби обігнати Ювентус у боротьбі за Мотту. Як інформує Corriere dello Sport, керівництво "россонері" відновило переговори з тренером, який раніше вже дав своє слово спортивному директору "Старої синьйори" Крістіано Джунтолі.

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Повідомляється, що наступні кілька тижнів будуть вирішальними, однак станом на сьогоднішній день "б'янконері" мають абсолютну перевагу над Міланом у цій боротьбі.

Нагадаємо, що колишній тренер Віктора Коваленка в Спеції творить справжнє диво з Болоньєю в цьому сезоні. Після 34 турів емільянська команда посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А і з високою ймовірністю фінішує в зоні Ліги чемпіонів.

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