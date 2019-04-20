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Роналду – перший гравець в історії, який тріумфував у чемпіонатах Англії, Іспанії та Італії

21:58 394 Читать на русском
Роналду – перший гравець в історії, який тріумфував у чемпіонатах Англії, Іспанії та Італії
Кріштіану Роналду / Фото AFP

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре закарбував своє ім'я в історії футболу.

Кріштіану Роналду у складі Ювентуса достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Фіорентиною (2:1).

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Раніше зірковий португалець перемагав у іспанській першості з Реалом, а також ставав тріумфатором чемпіонату Англії у складі Манчестер Юнайтед.

Таким чином 34-річний португалець став першим гравцем в історії який здобував чемпіонство в Англії, Іспанії та Італії, повідомляє Squawka Football.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 27 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Англія Італія Іспанія Рекорди
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