Роналду – перший гравець в історії, який тріумфував у чемпіонатах Англії, Іспанії та Італії

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре закарбував своє ім'я в історії футболу.

Кріштіану Роналду у складі Ювентуса достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Фіорентиною (2:1).

Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль

Раніше зірковий португалець перемагав у іспанській першості з Реалом, а також ставав тріумфатором чемпіонату Англії у складі Манчестер Юнайтед.

Таким чином 34-річний португалець став першим гравцем в історії який здобував чемпіонство в Англії, Іспанії та Італії, повідомляє Squawka Football.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 27 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід