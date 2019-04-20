toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль

21:30 238 Читать на русском
Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль
Ювентус достроково став чемпіоном Італії / Фото AFP

В чемпіонаті Італії сезону-2018/19 достроково визначився тріумфатор турніру.

37’ Алекс Сандро
53’ Херман Песселья
 
Нікола Міленковіч 6’
6’ Нікола Міленковіч
37’ Алекс Сандро
53’ Херман Песселья

Перемога над Фіорентиною (2:1) в рамках 33-го туру Серії А достроково подарувала Ювентусу кубок Серії А.

Ювентус у матчі з Фіорентиною оформив чемпіонство, Болонья розгромила Сампдорію: 33-й тур Серії А, матчі суботи

Найближчий переслідувач "Старої синьйори" Наполі відстає від лідера на 20 пунктів, що не залишає неаполітанцям навіть математичних шансів на Скудетто.

Цей тріумф став восьмим поспіль для туринців, що є рекордом серед топ-5 ліг. Цікаво, що попередній рекорд також належав Ювентусу, який він розділяв з Ліоном, повідомляє OptaPaolo.

В історії туринського клубу це вже 35-те чемпіонство.

Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід

Теги
Ювентус Ювентус Італія Рекорди Головне Серія А Ювентус - Фіорентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
20
хв
Евертон
15:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук