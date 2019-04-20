Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль

В чемпіонаті Італії сезону-2018/19 достроково визначився тріумфатор турніру.

Перемога над Фіорентиною (2:1) в рамках 33-го туру Серії А достроково подарувала Ювентусу кубок Серії А.

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Найближчий переслідувач "Старої синьйори" Наполі відстає від лідера на 20 пунктів, що не залишає неаполітанцям навіть математичних шансів на Скудетто.

Цей тріумф став восьмим поспіль для туринців, що є рекордом серед топ-5 ліг. Цікаво, що попередній рекорд також належав Ювентусу, який він розділяв з Ліоном, повідомляє OptaPaolo.

В історії туринського клубу це вже 35-те чемпіонство.

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