Спаллетті має намір надіслати запрошення на базу Італії в Коверчано таких легенд кальчо, як Джанкарло Антоніоні (70 років), Роберто Баджо (57), Алессандро Дель П'єро (49) та Франческо Тотті (47). Про це пише Voetbal International. Усі вони грали за Італію під номером 10: Антоніоні виграв чемпіонат світу 1982 року, Баджо вивів Італію до фіналу чемпіонату світу 1994 року і не реалізував вирішальний пенальті, а Дель П'єро та Тотті виграли у складі "Скуадри адзурри" ЧС-2006.

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"Уявіть, якби ці 40 (чотири цифри 10, – ред.) допомогли б на одному з наших тренувань. Це буде мотивувати хлопців покращувати свої результати. Офіційне запрошення від асоціації надійде найближчим часом", – сказав Спаллетті.

Нагадаємо, що виграти Євро-2020 збірній Італії допоміг екс-нападник Джанлука Віаллі, близький друг тодішнього тренера збірної Роберто Манчіні. Він був включений до делегації команди в статусі менеджера. Нинішнім керівником італійської національної команди є легендарний у минулому воротар Джанлуїджі Буффон.

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