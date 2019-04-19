Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід

Кріштіану Роналду не зробив дива з Ювентусом, який знову показує різні обличчя в чемпіонаті Італії та ЛЧ. Команду Аллегрі чекають великі зміни.

Історичний провал як наслідок залежності від 2-х зірок

Португалець у свої 34 став єдиним гравцем туринського гранда, який забивав голи на стадії плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19. Утім його 5-и м'ячів не вистачило навіть для півфіналу. У 2019-му "Стара Синьйора" в єврокубках забивала тільки зусиллями КР7, а без його участі – ще 12-го грудня (Пауло Дибала відзначився). Кріштіану, який вперше за 4 роки віддасть Кубок чемпіонів у чужі руки, і Джорджо К'єлліні стали ключовими гравцями, від яких "б'янконері" відчували просто наркотичну залежність.

For the first time since 2015, Cristiano Ronaldo will not win the Champions League. pic.twitter.com/8vhyqGcLDX — B/R Football (@brfootball) 16 квітня 2019 р.

Від останнього навіть більшу – поразки у матчах з далеко не топовими Янг Бойз, СПАЛ, Дженоа трапились саме в момент відсутності ще одного 34-річного ветерана. З Аяксом, який ніби і не топ, але точно не аутсайдер, та сама історія. А ще ж був жахливий кубковий розгром від Аталанти. Не дивно, що Роналду розчарований складом Ювентуса і очікує вагомого підсилення вже цього літа, аби не думати про відхід з команди, до якої приєднався тільки торік.

Ювентус – Аякс: перші слова і дії Роналду після фіаско в Лізі чемпіонів

Цей колектив потребує нових вливань. Італійська преса вже називає нинішній єврокубковий сезон чи не найбільш провальним за правління Аллегрі. Юве виграв лише 50% матчів, а програв 4. Уперше в рамках однієї кампанії туринці програли двічі на своєму полі. А грандіозні проблеми з першим-ліпшим серйозним суперником викликали справжній шок. Домашні поразки: від Манчестер Юнайтед, якого тоді ще лихоманило під керівництвом Моурінью, та Аякса. Гостьове фіаско з Атлетіко, яке покрив тільки диво-камбек імені Роналду.

Фінансовий обвал і розчарування Ювентуса

Трансфери трансферами, але спершу в Турині взялися рахувати гроші. Виліт з Ліги чемпіонів позначився на економічних позиціях клубу. Якщо прихід Роналду приніс зростання акцій на фондовій біржі до 171%, то фіаско від Аякса дало падіння на 15%. Юве заробив у єврокубковому сезоні 94 млн євро, а міг би ще як мінімум 16-18, з яких 10-12 завдяки збільшенню маркетингового пулу, а ще 6 – надходження з продажу квитків у домашніх касах. А якби вони пробрались у фінал, то це ще 10-15 мільйонів залежно від результату.

Окей, це і так другий найкращий дохід Ювентуса в Європі (після сезону 2016/17, який завершився програним фіналом у Кардіффі), але клуб втратив відмінну нагоду встановити історичний рекорд. Крім того, туринські боси розраховували пробити психологічну межу доходів у 500 мільйонів євро. Минулоріч було 402 млн, а тепер прогнозують приблизно 455. Однак не забуваймо, що відчутно зросли і витрати на амортизацію та зарплату після приходу зіркових новачків. Та перейдемо до трансферних рухів, які прогнозує авторитетний Джанлука Ді Марціо.

Захист – від мрії до реальності

Ювентус не полишає надій підсилитись гучними іменами. Після завершення сезону піде ветеран Барцальї, але центр оборони і так потребує зміцнення. Утім мрії про Варана і Де Лігта, схоже, залишаться тільки на рівні фантазій. Реал наполягає на 500 млн євро відступних за свого чемпіона світу. Центрбек Аякса, схоже, призначений для більших товстосумів, як-от Барселона.

Ювентус уважно стежить за двома гравцями: Рубен Діаш, який вразив класною грою за збірну Португалії проти України (саме 21-річний гравець Бенфіки завадив Мораєсу як слід добити м'яч з кількох метрів), є гравцем великого таланту, але Костас Манолас виглядає ідеальним готовим рішенням для спортивного директора Паратічі.

Туринцям запропонували Жерома Боатенга, але вони стали черговим топ-клубом, який не горить бажанням підписувати проблемну зірку Баварії. Ще один чемпіон світу Самюель Умтіті може покинути Барселону в разі трансферу Де Лігта, проте Юве має сумніви щодо фізичних проблем француза, який пропустив майже весь сезон.

Півзахист – не Ремзі єдиним, битва з гігантами

Улітку команду поповнить Аарон Ремзі, який покине Арсенал вільним агентом. Крім валлійця, "Синьйора" претендує на Танге Ндомбеле (Реал, ПСЖ, Ман Сіті та 70 млн євро, які вимагає Ліон, можуть стати на заваді) і мріє про повернення Поля Погба, за якого також бореться Мадрид.

Там же у столиці Іспанії вималювався кандидат на продаж. Іско може покинути Реал, якщо Зідану придбають Азара та Еріксена. Та у цьому випадку доведеться зіткнутись з величенькими фінансовими вимогами мадридців.

Напад – продати, щоб купити?

Тут багато запитань. Пауло Дибала не виправдовує сподівань у Турині після приходу Роналду. У Серії А аргентинець зменшив результативність у 4 рази. В ЛЧ встановив особистий рекорд сезону, однак з цих 5-и голів 4 дісталось Янг Бойз, а навесні ми Дибалу фактично не бачили. Крім того, на трансфер можуть виставити екс-вінгера Шахтаря Дугласа Косту, який феєрив у чемпіонатах України і Німеччини, а в Італії надто часто травмується.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

Імена на вхід – це передусім ще один вундеркінд Бенфіки і збірної Португалії Жоау Феліш. Цей 19-річний голеадор вже ставить шалені рекорди в ЛЄ та коштує 100-120 мільйонів євро, частину з яких можна покрити власне продажами своїх зірок. Агентом Феліша є знаменитий Мендеш, який працює також з туринцями Роналду та Канселу. Ласим шматочком у Серії А залишається лідер Фіорентини Федеріко К'єза, ціна якого коливається в межах 60-80 млн.

Ювентус також пильно стежить за ситуацією форварда Роми Ніколо Дзаньйоло – ще одного юного таланту, який змусив Європу говорити про себе. Інший варіант молодого і персспективного знайшли в чемпіонаті Німеччини. Юліан Брандт коштує 45 мільйонів євро, але в його контракті з Байєром прописана смішна клаусула (25 млн). Тут, щоправда, територія інтересів Баварії, яка в разі бажання без проблем скуповує усіх талантів Бундесліги. Словом, незабаром нас чекає чимало цікавих новин, а туринський клуб ще більше роботи над підписанням новачків.

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