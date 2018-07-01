Роналду, Бейл, конкурент Луніна та ще 6 гравців, чиє майбутнє в Реалі під питанням – що на них чекає

Мадридський Реал ще не визначився з подальшою долею 9 гравців першої команди. Серед них є зірки світового рівня та потенційні лідери нової команди під керівництвом Хулена Лопетегі.

Новий тренер Реала Хулен Лопетегі готується до початку передсезонних зборів. Він з помічниками повинен якнайшвидше визначитися з долею 9 футболістів, які перебувають у підвішеному стані, повідомляє AS. Мова йде про голкіпера Кіко Касілью, захисників Ашрафа Хакімі та Хесуса Вальєхо, хавбеків Маркоса Льоренте, Дані Себальйоса, Матео Ковачіча та форвардів Борху Майораля, Гарета Бейла та Кріштіану Роналду.

Придбання Луніна має наслідки для Касільї

Реал прагне підписати воротаря топ-класу, який буде боротися з Кейлором Навасом за статус першого номера в Мадриді. На майбутнє "вершкові" придбали в Зорі талановитого Андрія Луніна, який, скоріш за все, відправиться в оренду.

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Що стосується Касільї, то Хулен Лопетегі повинен вирішити: залишити його третім голкіпером у головній команді (це означатиме відхід з "Сантьяго Бернабеу" Люки Зідана), або ж відправити в Кастілью. Реал цінує роботу Кіко на користь клубу, тому допоможе йому влаштуватися, якщо він вирішить продовжити кар'єру в іншому місці.

Потенційне прощання з Роналду та Бейлом

Кріштіану Роналду тривалий час веде перевогори з клубом щодо нового контракту, однак Флорентіно Перес не збирається підвищувати йому зарплату. Керівництво Реала взагалі вирішило зменшити клаусулу зіркового футболіста з 1 млрд є вро до 120 млн.

На "Сантьяго Бернабеу" вважають, що Хулен Лопетегі повинен будувати новий проект вже не навколо Роналду, тому існує величезна ймовірність, що жодна зі сторін не піде на поступки в подальших перемовинах. Окрім цього, Перес не виключає переїзд Неймара у Мадрид, з чим Кріштіану навряд чи змириться.

А от для Гарета Бейла прихід нового наставника покращив перспективи в Реалі. Валлієць рішуче налаштований піти з клубу, якщо не отримає певних гарантій. Він заявив, що хоче грати кожного вікенду, а Зінедін Зідан часто залишав його поза основним складом. На думку Бейла, він заслуговував вийти в старті на фінал ЛЧ-2018 ще до того, як став його героєм.

Агенти британця заявляють, що деякі клуби згодні викласти за гравця 150 млн євро, однак Реал у цьому випадку, на відміну від ситуації з Роналду, буде торгуватися. Тим не менш, доля Бейла все одно головним чином залежатиме від потенційних продажу Роналду та придбання Неймара.

Ставка на майбутнє

Реал задоволений тим, як прогресують Ашраф Хакімі та Хесус Вальєхо. Втім, для першої команди вони наразі не готові. Клуб планує втримати їх на контракті та відправити в оренду. Головним претендентом на іспанця виступає Хетафе, а щодо марокканця "вершкові" ведуть переговори з дортмундською Борусією.

Над Борхою Майоралем Реал також не хоче втрачати контроль. Він непогано себе зарекомендував, але повністю реалізувати себе на "Бернабеу" не встиг. У клубі думають, що Майораль міг би частково повторити долю Морати та показати себе в іншому клубі. Розглядаються варіанти оренди та продажу з правом першочергового викупу назад.

Лопетегі може втримати невдоволених запасних

Маркос Льоренте та Дані Себальйос вважаються перспективними виконавцями, які в майбутньому можуть стати основними в першій команді. Однак у минулому сезоні вони отримували дуже мало ігрового часу (1064 та 899 хвилин відповідно).

Футболісти не мають бажання ще один сезон просидіти на лаві запасних, тому просять про трансфер в клуби, де вони себе проявили (Льоренте – в Алавес, а Себальйос – в Бетіс). Хулен Лопетегі ще не вирішив, наскільки навколо цих гравців можна будувати нову команду, але принаймні шанс їм дати повинен.

Складніша ситуація з Матео Ковачічем. Йому вже 24 роки, він вже солідно засвітився у футболці Реала. Проблема в тому, що хорват бажає мати більш вагому роль в команді, почуватися центральною фігурою, а цього йому в Мадриді не може гарантувати ніхто. До того ж, на Ковачіча претендують дуже імениті клуби: італійські гранди, а також МЮ та Тоттенхем.

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