Нойєр знайшов сюрреалістичне виправдання свого фейлу у півфіналі ЛЧ – Гвардіола також говорив про цей "підступ" Реала
Мануель Нойєр спробував пояснити, чому не зміг зафіксувати удар Вінісіуса у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Реала (1:2).
Камбек мадридців розпочався саме з помилки кіпера Баварії. На 88-й хвилині мегадосвідчений Нойєр відбив перед собою удар Вінісіуса і подарував Хоселу шанс зрівняти рахунок.
"Різниця – у часі події": легендарний Кан порівняв помилку Нойєра зі своєю у фіналі ЧС-2002
"Дуже прикро для мене. Зізнаюсь чесно, я чекав іншого прильоту м'яча, ближче до грудей. На жаль, він прийшов трохи вище. Але я не очікував, що на газоні Бернабеу буде горбик. М'яч прилетів саме в нього, тому мені було важко його піймати", – наводить слова Нойєра Mundo Deportivo.
На газон Бернабеу скаржилися і представники Манчестер Сіті після 3:3 у чвертьфіналі ЛЧ. Хосеп Гвардіола та Родрі закликали Реал зробити щось зі своїм полем, яке не дає демонструвати футбол елітного рівня.
"Лунін не злякався Куртуа": іспанські ЗМІ оцінили рівень українця з Баварією – Каталонія лютує