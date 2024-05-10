Мануель Нойєр спробував пояснити, чому не зміг зафіксувати удар Вінісіуса у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Реала (1:2).

Камбек мадридців розпочався саме з помилки кіпера Баварії. На 88-й хвилині мегадосвідчений Нойєр відбив перед собою удар Вінісіуса і подарував Хоселу шанс зрівняти рахунок.

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"Дуже прикро для мене. Зізнаюсь чесно, я чекав іншого прильоту м'яча, ближче до грудей. На жаль, він прийшов трохи вище. Але я не очікував, що на газоні Бернабеу буде горбик. М'яч прилетів саме в нього, тому мені було важко його піймати", – наводить слова Нойєра Mundo Deportivo.

На газон Бернабеу скаржилися і представники Манчестер Сіті після 3:3 у чвертьфіналі ЛЧ. Хосеп Гвардіола та Родрі закликали Реал зробити щось зі своїм полем, яке не дає демонструвати футбол елітного рівня.

FRANGO de Neuer.



Real Madrid 1 - 1 Bayern Munichen



Joselu* pic.twitter.com/nwdCEBoocE — pointingmyfinger (@tiroOalvo) May 8, 2024

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