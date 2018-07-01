Роналду, Бейл, конкурент Лунина и еще 6 игроков, чье будущее в Реале под вопросом – что их ждет

Мадридский Реал еще не определился с дальнейшей судьбой 9 игроков первой команды. Среди них есть звезды мирового уровня и потенциальные лидеры новой команды под руководством Хулена Лопетеги.

Новый тренер Реала Хулен Лопетеги готовится к началу предсезонных сборов. Он с помощниками должен как можно быстрее определиться с судьбой 9 футболистов, которые находятся в подвешенном состоянии, сообщает AS. Речь идет о голкипере Кико Касилье, защитниках Ашрафе Хакими и Хесусе Вальехо, хавбеках Маркосе Льоренте, Дани Себальйосе, Матео Ковачиче и форвардах Борхе Майорале, Гарете Бейле и Криштиану Роналду.

Приобретение Лунина имеет последствия для Касильи

Реал хочет подписать вратаря топ-класса, который будет бороться с Навасом за статус первого номера в Мадриде. На будущее "сливочные" приобрели у Зари талантливого Андрея Лунина, который, скорее всего, отправится в аренду.

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Что касается Касильи, то Лопетеги должен решить: оставить его третьим голкипером в главной команде (это означает уход из "Сантьяго Бернабеу" Люки Зидана), или же отправить в Кастилью. Реал ценит работу Кико на пользу клуба, поэтому поможет ему устроиться, если он решит продолжить карьеру в другом месте.

Потенциальное прощание с Роналду и Бейлом

Криштиану Роналду длительное время ведет перевогоры с клубом относительно нового контракта, однако Флорентино Перес не собирается повышать ему зарплату. Руководство Реала вообще решило уменьшить клаусулу звездного футболиста с 1 млрд является евро до 120 млн.

На "Сантьяго Бернабеу" считают, что Лопетеги должен строить новый проект уже не вокруг Роналду, поэтому существует огромная вероятность, что ни одна из сторон не пойдет на уступки в дальнейших переговорах. Кроме этого, Перес не исключает переезд Неймара в Мадрид, с чем Криштиану вряд ли смирится.

А вот для Гарета Бейла приход нового наставника улучшил перспективы в Реале. Валлиец решительно настроен уйти из клуба, если не получит определенных гарантий. Он заявил, что хочет играть каждый уик-энд, а Зинедин Зидан часто оставлял его вне основного состава. По мнению Бейла, он заслуживал выйти в старте на финал ЛЧ-2018 еще до того, как стал его героем.

Агенты британца заявляют, что некоторые клубы согласны выложить за игрока 150 млн евро, однако Реал в этом случае, в отличие от ситуации с Роналду, будет торговаться. Тем не менее, судьба Бейла все равно главным образом будет зависеть от потенциальных продажи Роналду и приобретения Неймара.

Ставка на будущее

Реал доволен тем, как прогрессируют Ашраф Хакими и Хесус Вальехо. Впрочем, для первой команды они пока не готовы. Клуб планирует удержать их на контракте и отправить в аренду. Главным претендентом на испанца выступает Хетафе, а по марокканцу "сливочные" ведут переговоры с дортмундской Боруссией.

Над Борхой Майоралем Реал также не хочет терять контроль. Он неплохо себя зарекомендовал, но полностью реализовать себя на "Бернабеу" не успел. В клубе думают, что Майораль мог бы частично повторить судьбу Мораты и показать себя в другом клубе. Рассматриваются варианты аренды и продажи с правом первоочередного выкупа назад.

Лопетеги может удержать недовольных запасных

Маркос Льоренте и Дани Себальйос считаются перспективными исполнителями, которые в будущем могут стать основными в первой команде. Однако в прошлом сезоне они получали очень мало игрового времени (1064 и 899 минут соответственно).

Футболисты не хотят еще один сезон просидеть на скамейке запасных, поэтому просят о трансфере в клубы, где они себя проявили (Льоренте – в Алавес, а Себальйос – в Бетис). Лопетеги еще не решил, насколько вокруг этих игроков можно строить новую команду, но по крайней мере шанс им дать должен.

Сложнее ситуация с Ковачичем. Ему уже 24 года, он уже солидно засветился в футболке Реала. Проблема в том, что хорват желает иметь более весомую роль в команде, чувствовать себя центральной фигурой, а этого ему в Мадриде не может гарантировать никто. К тому же, на Ковачича претендуют очень именитые клубы: итальянские гранды, а также МЮ и Тоттенхэм.

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