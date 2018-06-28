Борусія Д розкриває карти: про продаж Ярмоленка, трансфер гравця Реала і форварда на заміну Обамеянгу

Борусія Дортмунд шукає нового топ-нападника, але не може собі дозволити великі витрати. У клубі розповіли останні трансферні новини та прокоментували чутки.

Напередодні з'явилась інформація, що Андрій Ярмоленко зацікавив Фенербахче та Евертон. Спортивний директор Борусії Міхаель Цорк прокоментував останні трансферні чутки в інтерв'ю виданню Kicker.

Ярмоленко може покинути Борусію Д – клуб розглядає можливість продажу українця, – Bild

"Близькість оренди Ашрафа Хакімі з Реала (правий захисник зірної Марокко зіграв 17 матчів за Мадрид в останному сезоні – прим. "Футбол 24")? З фундаментальної точки зори це має сенс.

У нас на столі немає жодної конкретної пропозиції щодо трансферу Ярмоленка, про яку можна було б говорити.

Пошуки результативного нападника – нелегкі. Ми сподіваємось побачити від Максіміліана Філіпа 15-18 голів за сезон. Це план Б", – заявив Цорк.

Kicker також інформує, що Челсі очікує від Дортмунду 70 млн євро за Альваро Морату, але в клубі вважають таку ціну непомірною для себе. Рекордний трансфер за межею 50 мільйонів євро, а також задовільняти захмарні вимоги щодо зарплати Борусія не планує.

Відзначимо, що "джмелі" близькі до продажу правого захисника, чемпіона світу-2014 Еріка Дурма в Хаддерсфілд за 3 млн євро та центрального півзахисника Гонсало Кастро в Штутгарт за 5-6 мільйонів.