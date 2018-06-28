Реал зменшив клаусулу Роналду майже в 10 разів

Нападник Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду як ніколи близький до зміни клубу.

Агент 33-річного португальця Жорже Мендеш вже тривалий час веде перемовини з Флорентіно Пересом щодо нового контракту Роналду, однак бос мадридського гранда вперто відмовляється переглядати фінансові умови угоди, підписаної в кінці 2016 року.

Роналду провів невдалі перемовини з Реалом та вже скоро може покинути Мадрид

Більше того, керівництво Реала начебто вже настільки втомилось від капризів своєї головної зірки, що наважилось на дуже серйозний крок, аби спростити відхід Кріштіану. "Вершкові", давши зрозуміти Роналду, що клуб більше не вестиметься на шантаж, повідомили представникам португальця, що його клаусулу буде зменшено з 1 млрд євро до 120 млн.

Відтак, Роналду отримав чіткий меседж, що у разі пропозиції на 120 млн євро, він зможе піти на усі чотири сторони. Чому саме така сума? Справа в тому, що перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві Жорже Мендеш на зустрічі з босами Реала повідомив, що його клієнт отримав пропозиції від чотирьох клубів: Манчестер Сіті, Арсенала, Челсі та Мілана. Кожна з цих комнад начебто була готова викласти за Кріштіану саме 120 млн.

Іспанські ЗМІ вважають,що історія Роналду з Реалом приречена на сумний кінець. Флорентіно Перес налаштований будувати з Лопетегі новий проект та досі не відмовився від трансферу Неймара. Враховуючи те, що придбання бразильця може потягнути на божевільні 300 млн євро, Перес просто не готовий задовольняти фінансові апетити Кріштіану.

Піти на поступки Роналду, означало б гарантовано втратити майже 50 млн євро (без урахування бонусів). Арифметика проста – Кріш вимагає 35 млн євро на рік, тоді як його нинішній оклад становить 20 млн. Контракт португальця з Реалом чинний до літа 2021 року.