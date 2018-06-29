"Нова ера воротарів": Реал підпише Луніну топ-конкурента, але в українця може з'явитись шанс

Андрій Лунін і Кейлор Навас можуть готуватись до нелегкого життя в Мадриді. Реал збирається підписати нового воротаря №1.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін перейшов у Реал Мадрид цього літа із Зорі. Дніпро отримає від трансферу половину суми. Однак цей перехід – лише верхівка айсбергу. У Мадриді мають чіткий намір трансформувати воротарську лінію. Після відходу Зідана, адвоката Наваса, Флорентіно Перес планує нарешті підписати топового голкіпера світового рівня.

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Ще один новачок у цій лінії повинен нав'язати жорстку боротьбу костаріканцю. Справжній галактіко, який складе компанію Навасу та Луніну – "19-річному таланту, в якого попереду велике майбутнє", пише авторитетне видання Marca. Воротарська позиція викликає в Мадриді то більші, то менші суперечки між керівництвом і тренерським штабом останні 5 років. Усе почалось з війни Жозе Моурінью проти Ікера Касільяса, яка завершилась вигнанням останнього в Порту.

Беззаперечне правління Наваса (3 титули в Лізі чемпіонів) не заспокоїло ситуацію. Привид нового №1 витав базою Реала майже весь час. Іспанець Де Хеа, бельгієць Куртуа, ще один іспанець Кепа і тепер ось бразилець Аліссон. Кейлор був головним стражем воріт при Зідані (французький тренер заблокував перехід Кепи в січні 2018-го), але боси регулярно сумнівались в його "галактичності" та шукали зіркову заміну.

Реал оцінив голкіпера збірної Бразилії у 40 мільйонів євро. Рома не хоче навіть слухати пропозиції на такому низькому ціновому рівні. Onda Cero переконує, що Аліссон ближчий до Челсі. Тібо Куртуа готовий до конкуренції і не проти піти вільним агентом у липні 2019-го.

Натомість Реал може спричинити ефект доміно своєю останньою ідеєю. "Вершкові" готові заплатити суму відступних за голкіпера Атлетіко на рівні 100 млн євро. Ян Облак звільнить місце і дасть гроші для повернення Куртуа, що також пришвидшить переїзд Аліссона в Лондон.

Водночас COPE інформує, що Мадрид може відкласти трансфер топ-воротаря на рік через кусючі ціни. Шанс Луніну проявити себе (при новому трансфері ти ще глибший голкіпер запасу і розраховуєш на мізерну кількість ігрового часу) в ролі заміни Навасу може дати скупість Флорентіно Переса. Президент Реала вважає, що Куртуа, Де Хеа та Аліссон не коштують тих грошей, які за них вимагають.

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Є ще Кіко Касілья, який досі залишається другим голкіпером, однак його непереконлива гра може посприяти позиціям Луніна, який до того ж коштував клубу на декілька мільйонів євро дорожче за конкурента. Якщо Реал увімкне режим економії, усе буде в руках і рукавичках Андрія, коли українець проявить готовність боротись за місце у складі без оренд та переконає головного тренера "королів" Хулена Лопетегі вже перед стартом сезону 2018/19. Хоча рішення залишитись у Мадриді все ще виглядає найбільш ризикованим – з великою ймовірністю можна стати гравцем без практики, що для воротаря неприпустимо.