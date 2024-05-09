"Реал має переможну ДНК, яка змушує завжди грати до кінця. У цієї команди неймовірний зв'язок з Лігою чемпіонів.

"Лунін не злякався Куртуа": іспанські ЗМІ оцінили рівень українця з Баварією – Каталонія лютує

Андрій Лунін всім уже довів, що він чудовий воротар, який може виручити у будь-який момент. Не від мене це залежить, але Андрій повинен грати у фіналі Ліги чемпіонів.

Куртуа щойно відновився від травми, і це правда, що днями він грав дуже добре, але він ще не увійшов у змагальний ритм. Тібо вже всім показав свій рівень і я впевнений, що коли він набере форму, то гратиме так, як й раніше", – цитує Касільяса ABC Digital Paraguay.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та дортмундською Борусією Д відбудеться 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско