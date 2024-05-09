Захисник Баварії Альфонсо Девіс прокоментував своє майбутнє, яке пов'язують з Реалом після поразки в Лізі чемпіонів.

"Вершкові" тривалий час стежать за захисником мюнхенців. Очікується, що влітку Реал спробує підписати Альфонсо Девіса. Після гри з мадридцями у Лізі чемпіонів прокоментував своє майбутнє.

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"Чи буду я наступного разу грати тут, на Бернабеу? Прямо зараз мій агент спілкується з Баварією. Що б не сталося, я дуже вдячний мюнхенцям", – цитує Девіса інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що чинна угода Альфонсо з Баварією діє до 2025 року. Загалом канадець відіграв за мюнхенців у 193 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та 30 асистів.

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