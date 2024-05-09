Мічел наголосив на важливості захисту другого місця, яке дасть змогу Жироні зіграти в матчі за Суперкубок Іспанії.

Рекордний трансфер Довбика перевершать удвічі – Жирона завершує підписання гравця на позицію Циганкова

"Стуані не приїде на матч, він усе ще тренується індивідуально, але поспішає відновитися до завтрашнього дня. Борха і Соліс також недоступні, інші гравці перебувають у моєму розпорядженні. Останній тиждень подарував нам багато емоцій, і перші два дні цього тижня ми тренувалися з упором на фізику, але не на тактику. Я подумав, що було б непогано трохи розвантажити хлопців.

Думаю, команда готова до завтрашньої гри, у нас є можливість боротися за більш амбітні цілі. Для нас дуже важливо захистити друге місце і допомогти Довбику виграти трофей Пічічі. Наша мета – перемогти в останніх чотирьох матчах, але спочатку нам потрібно здобути перемогу завтра проти Алавеса", – цитує Мічела Marca.

Матч Алавес – Жирона відбудеться в п'ятницю, 10 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Як тренер Жирони став настільки крутим: був легендою Райо, грав з Раулем, пережив психічний зрив і 2 відставки у Ла Лізі