Рівер Плейт – Бока Хуніорс: анонс фіналу Копа Лібертадорес

Рівер Плейт та Бока Хуніорс зустрічаються у другому фінальному матчі Копа Лібертадорес-2018. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс

9 грудня, 21:30, Мадрид, "Сантьяго Бернабео"

Головний арбітр: Андрес Кунья (Уругвай)

Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Найбільш очікуваний футбольний матч 2018 року для всього світу та матч всього життя конкрентно для Аргентини таки відбудеться, хоча ще кілька тижнів тому існували великі сумніви. І без того найцікавіший поєдинок в історії Копа Лібертадорес прикував увагу планети драмою навколо проведення вирішальної зустрічі на стадіоні Рівер Плейта – фанати влаштували безлади, напали на автобус Боки, розчинили там сльозогінний газ, а також пошкодили очі двом її футболістам. Гру перенесли на добу, потім ще на добу, згодом взагалі на невизначений термін, і, зрештою, вирішили провести її у Мадриді – хоча керівництво Боки взагалі було проти фіналу. У організації безладів визнали винним одного з лідерів фанатів Рівера, у якого напередодні гри поліція провела обшуки, не давши реалізувати білети.

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Суперклассіко у фіналі Копа Лібертадорес не можна порівняти з чимось ще. Щоб зрозуміти важливість даного поєдинку, спробуйте уявити матч між Сербією та Хорватією у фіналі Чемпіонату світу або белградське дербі між Црвеною Звєздою та Партизаном у фіналі Ліги чемпіонів – і все одно це буде лише блідою тінью того, що мало б відбутися на "Монументалі". Дербі двох колективів з Буенос-Айреса триває з 1908 року та є головним протистоянням Аргентини, в якій 70% населення є футбольними вболівальниками – 40% з них "топить" за Боку, а 32% – за Рівер Плейт. Обидві сторони ненавидять один одного настільки, що за 110-літню історію загинуло більше 300 їх фанатів, а спалені будинки та стрілянина між добрими знайомими нікого не здивують. Сьогодні ж їх команди зустрічаються у виршальній грі першого очного фіналу найпрестижнішого південноамериканського турніру, тож цей день у країні Марадони та Мессі нарекли "фіналом усіх фіналів".

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Рівер Плейт історично вважається багатим клубом аристократів, хоча сьогодні у Боки склад на 50 мільйонів дорожчий. У цьому році дана команда славиться надійним захистом та вмінням виривати результат тоді, коли це потрібно, за що й отримала статус фаворита турніру. Групу вона взагалі пройшла без поразок, вирвавшись у плей-оф з першого місця, а в 1/8 фіналу в рідних стінах "мільйонери" розгромили Расінг – один з найбільш яскравих колективів Південної Америки. Мінусом фаворита, однак, є саме атака: вона, як і весь аргентинський футбол, агресивна й класна, але їй бракує якості у завершенні. Так, в 1/4 фіналу Рівер зіграв 0:0 на виїзді проти Індеп'єденте з крутими сейвами свого голкіпера, але вдома свій величезний тиск перевести у голи довго не міг – успіх принесли лише контратаки та шикарний удар Хуана Кінтеро. Найбільш драматичним же став півфінал проти діючого чемпіона Греміо, коли після домашньої мінімальної поразки довелося забивати на виїзді двічі – переможний м'яч аргентинці провели лише на 90+5-й хвилині з пенальті.

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В усіх цих поєдинках відчувалися істотні проблеми з реалізацією моментів, але оборона діяла непогано – хоча перший фінал проти Боки і вона провела ненайкращим чином. Тоді на полі "Бомбонери" відбулися феєричні гойдалки, в яких господарі забили, фактично з нічого: у першому голі помилився голкіпер, а у другому Даріо Бенедетто замкнув подачу з флангу точним ударом головою – і це лише в першому таймі! Щоправда, один м'яч Рівер встиг відквитати ще тоді, а у другому допоміг автогол. Втім, на 90-й хвилині Карлос Тевес пошив у дурні екс-хавбека Металіста Хонатану Майдану та викотив під удар на Бенедетто, але від третього голу врятував голкіпер Армані.

Бока Хуніорс – один з найбільш успішних клубів Копа Лібертадорес, але свій останній шостий трофей у ньому "генуезці" здобули аж 11 років тому. Наразі команда під керівництвом Гільєрмо Берраса Скелотто демонструє прагматичніший, ніж у Рівер Плейта, футбол, зі скрипом вирвавшись з групи найпрестижнішого турніру Америки, однак до його фіналу команда дійшла більш спокійно. У чвертьфіналах аргентинці досить легко розкатали Крузейро (1:1 на виїзді, 2:0 вдома), а у півфіналі вибили "автобус" з Палмейраса під керівництвом Феліпе Сколарі, вигравши вдома завдяки дублю Бенедетто та розписавши у Бразилії ефектні 2:2. Останній зараз набрав форму, а в ній він дуже гарячий – у минулому сезоні Даріо поклав 30 голів в 34 зустрічах.

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Загалом же букмекери вважають Боку андердогом протистояння, адже Рівер вже брав цей турнір під керівництвом нинішнього коуча, а футбол команди Гільєрмо Скелотто є не таким вишуканим.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели 229 очних поєдинки, з яких 84 завершились перемогою "генуезців" (Боки). "Мільйонери" (Рівер) святкували перемогу 73 рази, а інші 72 зустрічі завершились внічию.

2. Рівер Плейт у 2018 році всуху виграв три з чотирьох Суперклассіко, а останнє завершилось ничийним рахунком – 2:2.

3. Найбільша перемога Боки Хуніорс над Рівер Плейт сталася 23 грудня 1928 року – 0:6. Найбільша перемога Рівера над Бокою була зафіксована 19 жовтня 1941 року – тоді "мільйонери" розгромили суперника з рахунком 5:1.

4. Бока Хуніорс та Рівер Плейт в четвертий раз зустрічаються у Копа Лібертадорес, але вперше – у фіналі. До того Бока пройшла ворогів у 1/4 фіналу в 2000 році та у півфіналі 2004 року, а в 2015-му в 1/8 фіналу Рівер виграв перший матч, а на другий Боку дискваліфікували за фанатські безлади у підтрибунці.

5. Це лише третє протистояння між Рівер Плейтом та Бока Хуніорс, в якому вирішується доля трофею. У 1976 році Бока виграла у свого головного ворога чемпіонат, а в 2015-му програла йому матч за Суперкубок Аргентини.

6. Головний тренер Боки Хуніорс Гільєрмо Скелотто в якості футболіса чотири рази брав Копа Лібертадорес, а його візаві – Марсело Гальярдо – виграв цей турнір по разу як під час футбольної кар'єри, так і в роки тренерства.

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Кадрова ситуація

Порівняно із ситуацією, яка була до злощасного нападу на автобус Боки, нічого не змінилося. З ока Пабло Переса в лікарні витягнули шматочок скла, але він готовий був грати – не готові були інші футболісти, які надихалися сльозогінного газу й відмовлялися вийти на поле. Один з найбільш відомих футболістів – Карлос Тевес – навряд чи з'явиться у старті, адже він не є гравцем основи Боки. Натомість, там точно знайдуть місце для забивних Рамона Абільї та Даріо Бенедетто. У захисті обов'язково повинен встати талановитий 25-річний центрбек Лісандро Магальян.

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Рівер виставить на гру найсильніших – зокрема, відомого за виступами на ЧС-2018 колумбійця Хуана Кінтеро, який почасти відверто витягує на собі команду, але має властивість на деякий час розчинятись на полі. Ймовірно, у старті також з'явиться герой першого матчу Лукас Пратто – швидкий 30-річний нападник. У воротах знову буде рятувати блискучий Франко Армані, вклад якого у фінал Копа Лібертадорес можна порівняти з вкладом Дениса Бойка у дніпровський фінал Ліги Європи. До речі, без українського сліду також не повинно обійтись – у центрі захисту стабільно грає екс-"металіст" Хонатан Майдана, який, щоправда, на "Бомбонері" виступив не дуже впевнено. Існують питання лише по внесенню у заявку капітана Леонардо Понсіо, якого звинувачують в участі в договірному матчі.

Орієнтовні склади на матч Рівер Плейт – Бока Хуніорс

Рівер Плейт: Армані – Монтіель, Майдана, Кварта, Пінола, Каска – Мартінес, Кінтеро, Майада, Перес – Пратто

Бока Хуніорс: Андрада – Буффаріні, Іск'єрдоc, Магальян, Оласа – Нандес, Барріос, Перес – Абілья, Бенедетто, Павон

Прогноз Футбол 24 – 2:2, перемога Рівера в додатковий час

Рівер Плейт – фаворит турніру, однак не настільки однозначний, як вважають букмекери. По-перше, у "мільйонерів" не буде підтримки рідного "Мунісіпаля", на якому команда в цьому сезоні просто розриває суперників. По-друге, прагматичний стиль Боки більше підходить до вирішальних матчів, що показав їх переконливий плей-оф. Зрештою, у атаці "генуезці" мають більше креативних виконавців, хоча оборона не така якісна. З іншої сторони, на "Бомбонері" підопічні Марсело Гальярдо провели кілька дуже якісних відрізків, реально розкатуючи захист вічного ворога.

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Даний матч здивує європейських вболівальників, які звикли до затяжних тренерських битв зі складними тактичними перебудовами та одним випадковим голом. Південноамериканський футбол має яскраво виражений атакувальний характер при значній кількості диких для топ-ліг помилок. Тут більше емоцій та експромту, ніж тверезого розрахунку. Ймовірно, нас чекає така ж розвесела нічия, як і в першому фіналі, а от після основного часу більш вольовий та досвідчений Рівер повинен взяти своє. Втім, це дуже обережний прогноз.

Михайло Юхименко, Футбол 24