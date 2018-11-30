Соларі – про Суперкласіко в Мадриді: Це рішення розбило багато сердець

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував перенесення фінального матчу-відповіді Кубка Лібертадорес між аргентинськими Рівер Плейтом і Бока Хуніорс на стадіон мадридського клубу.

"Відчуваю амбівалентні почуття. Для Мадрида буде честю прийняти такий фінал, аргентинське Суперкласіко. Сподіваюся, стадіон з такою історією, як у Сантьяго Бернабеу, допоможе поставити крапку в цьому складному фіналі.

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Але мушу і заявити, що перенесення гри за океан розбило багато сердець. Вся ця ситуація (з нападом фанатів Рівера на автобус з гравцями Боки) жахливий приклад для дітей. Менша частина суспільства все руйнує, в результаті – нічого не працює. Дуже шкода", – цитує Соларі Daily Mail.

Варто зауважити, що свого часу Соларі три роки відіграв за Рівер Плейт, де встиг провести 66 матчів та забити 13 голів.

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