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Копа Лібертадорес: неймовірна кількість вболівальників Бока Хуніорс з салютами та піротехнікою провела команду в Мадрид

15:08 259 Читать на русском
Копа Лібертадорес: неймовірна кількість вболівальників Бока Хуніорс з салютами та піротехнікою провела команду в Мадрид
Рівер Плейт – Бока Хуніорс / твіттер Бока Хуніорс

Бока Хуніорс відправилась на фінал Копа Лібертадорес у Іспанію, до аеропорту командний автобус проводили уболівальники.

Фанати аргентинської команди обступили автобус з гравцями та провели його до аеропорту. По дорозі фанати співали пісні, запалювали піротехніку та навіть стріляли салютами.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс: капітан господарів може пропустити фінал через звинувачення в участі у договірному матчі

Нагадаємо, матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес запланований на 9 грудня. Зустріч відбудеться у Мадриді через безчинства фанатів у Америці.

Бока Хуніорс відмовляється проводити скандальний фінал в Мадриді та очікує на дискваліфікацію Рівер Плейта

До слова, перший фінальниий матч між цими командами завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2. У Мадриді номінальним господарем буде Рівер Плейт.

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