Копа Лібертадорес: неймовірна кількість вболівальників Бока Хуніорс з салютами та піротехнікою провела команду в Мадрид

Бока Хуніорс відправилась на фінал Копа Лібертадорес у Іспанію, до аеропорту командний автобус проводили уболівальники.

Фанати аргентинської команди обступили автобус з гравцями та провели його до аеропорту. По дорозі фанати співали пісні, запалювали піротехніку та навіть стріляли салютами.

Нагадаємо, матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес запланований на 9 грудня. Зустріч відбудеться у Мадриді через безчинства фанатів у Америці.

До слова, перший фінальниий матч між цими командами завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2. У Мадриді номінальним господарем буде Рівер Плейт.





