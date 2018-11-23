Фанати Бока Хуніорс влаштували землетрус на тренуванні команди перед фіналом Кубка Лібертадорес – божевілля дня

Вболівальники Бока Хуніорс влаштували своїй команді справжню овацію напередодні фінального матчу Кубка Лібертадорес проти принципового суперника Рівер Плейта.
Бока Хуніорс продовжує підготовку до матчу-відповіді фіналу Копа Лібертадорес проти Рівер Плейта. Команда провела тренування на Бомбонері, на яке завітали кілька десятків тисяч фанатів.
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Вболівальники підтримували свою команду так, як не підтримують у матчах багатьох чемпіонатів світу. Фанати влаштували справжній землетрус, від якого навіть тряслись комп'ютери у адміністративних приміщеннях стадіону.
Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес Рівер Плейт – Бока Хуніорс відбудеться завтра, 24 листопада. Перший матч завершився з рахунком 2:2.
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