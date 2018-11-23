Фанати Бока Хуніорс влаштували землетрус на тренуванні команди перед фіналом Кубка Лібертадорес – божевілля дня

Вболівальники Бока Хуніорс влаштували своїй команді справжню овацію напередодні фінального матчу Кубка Лібертадорес проти принципового суперника Рівер Плейта.

Бока Хуніорс продовжує підготовку до матчу-відповіді фіналу Копа Лібертадорес проти Рівер Плейта. Команда провела тренування на Бомбонері, на яке завітали кілька десятків тисяч фанатів.

Фанати АІКа разом з футболістами влаштували шалене святкування чемпіонства – клуб 9 років не міг здобути титул

Вболівальники підтримували свою команду так, як не підтримують у матчах багатьох чемпіонатів світу. Фанати влаштували справжній землетрус, від якого навіть тряслись комп'ютери у адміністративних приміщеннях стадіону.

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес Рівер Плейт – Бока Хуніорс відбудеться завтра, 24 листопада. Перший матч завершився з рахунком 2:2.

Неймар, конкурент Зінченка та ще 7 футболістів, які виграли Кубок Лібертадорес і Лігу чемпіонів

IM-PRE-SIO-NAN-TE

La Bombonera latió como pocas veces en el entrenamiento de #Boca abierto a la gente. pic.twitter.com/KLBSDtd8Bt — Diario Olé (@DiarioOle) 22 листопада 2018 р.