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Фанати Бока Хуніорс влаштували землетрус на тренуванні команди перед фіналом Кубка Лібертадорес – божевілля дня

09:51 416 Читать на русском
Фанати Бока Хуніорс влаштували землетрус на тренуванні команди перед фіналом Кубка Лібертадорес – божевілля дня
Фанати Бока Хуніорс / фото: ФК Бока Хуніорс

Вболівальники Бока Хуніорс влаштували своїй команді справжню овацію напередодні фінального матчу Кубка Лібертадорес проти принципового суперника Рівер Плейта.

Бока Хуніорс продовжує підготовку до матчу-відповіді фіналу Копа Лібертадорес проти Рівер Плейта. Команда провела тренування на Бомбонері, на яке завітали кілька десятків тисяч фанатів.

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Вболівальники підтримували свою команду так, як не підтримують у матчах багатьох чемпіонатів світу. Фанати влаштували справжній землетрус, від якого навіть тряслись комп'ютери у адміністративних приміщеннях стадіону.

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес Рівер Плейт – Бока Хуніорс відбудеться завтра, 24 листопада. Перший матч завершився з рахунком 2:2.

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Відеоновини Світ Кубок Лібертадорес футбольні фанати Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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