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ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Поліція заарештувала фанатку Рівер Плейта – вона використовувала дитину, щоб пронести на стадіон піротехніку

14:11 2 Читать на русском
Поліція заарештувала фанатку Рівер Плейта – вона використовувала дитину, щоб пронести на стадіон піротехніку
Вболівальники Рівер Плейта

Кілька днів тому в інтернеті набуло популярності відео, на якому жінка намагалася пронести на стадіон Монументаль піротехніку, прикріпивши фаєри до дитини і сховавши їх під її футболкою.

Інцидент стався перед матчем фіналу Кубка Лібертадорес Рівер Плейт – Бока Хуніорс, який в підсумку так і не відбувся. Поліції вдалося ідентифікувати жінку завдяки годиннику, який був на її руці, повідомляє Daily Mail.

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Їй загрожує до восьми років позбавлення волі за те, що вона піддала небезпеці свою дитину.

Нагадаємо, матч був перенесений через заворушення перед грою. Перший матч завершився внічию – 2:2.

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Теги
Світ Кубок Лібертадорес футбольні фанати Відеоновини Рівер Плейт Рівер Плейт
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