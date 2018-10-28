Реал цікавиться хавбеком Бока Хуніорс Барріосом

Півзахисник Бока Хуніорс Вільмар Барріос потрапив у сферу зацікавлень Реала. В контракті гравця прописана сума відступних, яка складає 24 млн доларів США.

Реал зацікавлений у підписанні хавбека Бока Хуніорс Вільмара Барріоса. Один із скаутів "Королівського клубу", який працює в Аргентині, характеризує гру 25-річного колумбійця виключно позитивно, повідомляє Marca.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Як зазначає видання, Барріос манерою гри нагадує Каземіро, проте є більш мобільним гравцем. Окрім Реала, інтерес до гравця проявляє Тоттенхем.

Контракт Барріоса з Бока Хуніорс чинний до літа 2021 року, клаусула гравця складає 24 млн доларів США. До слова, Вільмар Барріос грав на ЧС-2018, провівши у складі збірної Колумбії 3 матчі.

Нагадаємо. вже завтра Реал зіграє Ель Класіко проти Барселони. Поєдинок Барселона – Реал розпочнеться о 17:15.