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Роналду не полетить в Мадрид на фінал Кубка Лібертадорес – португалець не може пробачити Переса

5 грудня 23:03 327 Читать на русском
Роналду не полетить в Мадрид на фінал Кубка Лібертадорес – португалець не може пробачити Переса
Кріштіану Роналду / Фото: соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду ще не може пробачити Флорентіно Пересу небажання підвищити зарплату та продаж в інший клуб.

Раніше повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес забронював для Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі місця у VIP-ложі Сантьяго Бернабеу на фінал Кубка Лібертадорес.

Мессі та Роналду відвідають фінал Кубка Лібертадорес – вони можуть опинитися в спільній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

Цим жестом Перес хотів вшанувати заслуги двох суперзірок перед футболом, а також налагодити відносини з Кріштіану, якого влітку продав у Ювентус.

Роналду відмовився від пропозиції президента "вершкових" ,повідомляє AS.

"Йому ще рано повертатися на Сантьяго Бернабеу", – повідомило джерело, близьке до гравця.

Нагадаємо, фінал Кубка Лібертадорес між Бока Хуніорс і Рівер Плейт відбудеться 9 грудня.

Кубок Лібертадорес - 2018

Рівер Плейт - Бока Хуніорс: Неділя 09 грудня 2018

Рівер Плейт
до матчу
3
дн
:
20
год
:
53
хв
Бока Хуніорс
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