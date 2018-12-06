Роналду не полетить в Мадрид на фінал Кубка Лібертадорес – португалець не може пробачити Переса

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду ще не може пробачити Флорентіно Пересу небажання підвищити зарплату та продаж в інший клуб.

Раніше повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес забронював для Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі місця у VIP-ложі Сантьяго Бернабеу на фінал Кубка Лібертадорес.

Мессі та Роналду відвідають фінал Кубка Лібертадорес – вони можуть опинитися в спільній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

Цим жестом Перес хотів вшанувати заслуги двох суперзірок перед футболом, а також налагодити відносини з Кріштіану, якого влітку продав у Ювентус.

Роналду відмовився від пропозиції президента "вершкових" ,повідомляє AS.

"Йому ще рано повертатися на Сантьяго Бернабеу", – повідомило джерело, близьке до гравця.

Нагадаємо, фінал Кубка Лібертадорес між Бока Хуніорс і Рівер Плейт відбудеться 9 грудня.