Церемонія відбудеться у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Збірна України має можливість кваліфікуватися через Шлях A або B завдяки своїм виступам у рамках Ліги націй і прямому виходу на Чемпіонат Європи конкурентів. Куди саме потрапить команда Реброва, визначає жеребкування. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня. Жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 стартує о 13:00 – оновлюйте сторінку в цій новині. У півфіналі нашій національній команді випаде хтось із трьох потенційних суперників – Уельс, якщо потрапимио у Шлях A, або ж Боснія і Герцеговина чи Ізраїль.

Україна в плей-офф відбору на Євро-2024: відомі потенційні суперники, 33% на погане жеребкування

Відзначимо, що у Шляху C Ліги націй вже сформовані півфінальні пари. Грузія і Греція прийматимуть Люксембург і Казахстан відповідно. Відповідно тут жереб визначає лише господарів фіналу. Складніша ситуація у двох найвищих дивізіонах Ліги націй. Тут відомо лише, що Польща зіграє проти переможця четвертої Ліги – найгіршої збірної цього плей-офф. Естонія набрала лише 1 бал власне у відборі Євро-2024. Лише 5 команд видали гірший результат.

Півфінали Шлях C: Грузія (1) – Люксембург (4), Греція (2) – Казахстан (3).

Півфінали Шлях B: Ізраїль (1) – Україна/Ісландія (4), Боснія і Герцеговина (2) – Фінляндія/Україна (3).

Півфінали Шлях A: Польща (1) – Естонія (4), Уельс (2) – Фінляндія/Україна/Ісландія (3).

Фінал Шлях C: Грузія/Люксембург – Греція/Казахстан (господаря визначить жеребкування).

Фінал Шлях B: Ізраїль/Україна/Ісландія – Боснія і Герцеговина/Фінляндія/Україна (господаря визначить жеребкування).

Фінал Шлях A: Польща/Естонія – Уельс/Фінляндія/Україна/Ісландія (господаря визначить жеребкування).

Жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи 2024 прийме німецький Гамбург. Церемонія відбудеться у суботу, 2 грудня 2023 року, о 19:00. Україна, як і всі інші учасники плей-офф кваліфікації, автоматично опиняється в останньому 4 кошику посіву, офіційно підтвердженому УЄФА напередодні.

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