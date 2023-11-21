"Україна має ненавидіти нас": іспанці червоніють через "безсоромне суддівство" Мансано – чому все вирішила біла форма?
Хесус Хіль Мансано – один з найскандальніших рефері Ла Ліги. Тож непризначений пенальті у матчі Україна – Італія взагалі не дивує іспанських фанатів, які кричать про ганебне суддівство, корупцію і таємну любов до Реала.
"Хіль Мансано ковтає пенальті на користь України і виводить Італію на Євро-2024".
"Україна має ненавидіти нас через скандали з Матеу і Мансано, які коштували їм путівок на ЧС та Євро. Ми страждаємо від жалюгідного рівня іспанського суддівства в Ла Лізі, зараз воно змушує нас червоніти в усьому світі".
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"Іспанські арбітри завжди осблуговують найкращі матчі (вони найбільш корумповані). Уявіть собі Італію за бортом Євро-2024, Дон Хесус Хіль Мансано на місці".
"Хіль Мансано. Це не міг бути хтось інший. Іспанський арбітраж – найгірший на планеті".
"Навіть у Європі вже знають цей трюк. Якщо ви граєте за вихід на Євро-2024, а судить Хіль Мансано, просто одягаєте білу футболку (форма Реала – прим.) і проблему вирішено".
"Завтра Маттарелла вручить Мансано нагороду за заслуги перед Італійською Республікою".
"Хіль Мансано показує світові, наскільки жахливе іспанське суддівство. Це варварство".
"Ми їдемо до Німеччини, але це був пенальті для України. Я чесна. Суддя виглядав погано весь другий тайм, не призначив фолів і нам, і їм. Загалом невдале суддівство Хіля Мансано".
"Я бажаю цього Хілю Мансано".
"Пограбування, яке Хіль Мансано вчинив проти України, не призначивши дуже чіткого пенальті в доданий час, викликало збентеження. Сьогодні Італія грала в білому. Збіг? Я в це не вірю".
"Хіль Мансано щойно вкрав безсоромний пенальті в України. ФІФА допомагає італійському футболу уникнути нових принижень на рівні збірної".
"Хіль Мансано – фахівець у виконанні наказів, і він не збирався викидати Італію".
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