Хесус Хіль Мансано – один з найскандальніших рефері Ла Ліги. Тож непризначений пенальті у матчі Україна – Італія взагалі не дивує іспанських фанатів, які кричать про ганебне суддівство, корупцію і таємну любов до Реала.

Мансано не призначив пенальті за фол на Мудрику

"Хіль Мансано ковтає пенальті на користь України і виводить Італію на Євро-2024".

Gil Manzano se come un penalti a favor de Ucrania en el minuto 92 y mete a Italia en la Eurocopa https://t.co/MR06SWOTIb https://t.co/53HFPgjJZu — ElDesmarque (@eldesmarque) November 20, 2023

"Україна має ненавидіти нас через скандали з Матеу і Мансано, які коштували їм путівок на ЧС та Євро. Ми страждаємо від жалюгідного рівня іспанського суддівства в Ла Лізі, зараз воно змушує нас червоніти в усьому світі".

Україна в плей-офф відбору на Євро-2024: потенційні суперники, 33% на погане жеребкування

Ucrania nos debe odiar gracias a Mateu, que les echó del mundial en el escándalo del Galés-Ucrania y ahora Gil Manzano que les echa de la Euro en el escándalo del Ucrania-Italia.



El lamentable nivel del arbitraje español lo sufrimos en la liga y nos sonroja en el mundo. https://t.co/AyBJXYrX2i — El Número 3 (@hermandadel3) November 21, 2023

"Іспанські арбітри завжди осблуговують найкращі матчі (вони найбільш корумповані). Уявіть собі Італію за бортом Євро-2024, Дон Хесус Хіль Мансано на місці".

Para los mejores partidos siempre árbitros españoles (son los más corruptos) imagínate Italia fuera de otra Eurocopa, nada nada, ahí está Don Jesús Gil Manzano.pic.twitter.com/5Fxcs3hmSK https://t.co/JwuDBXHxnl — Emilio_Caura (@emilio_caura) November 21, 2023

"Хіль Мансано. Це не міг бути хтось інший. Іспанський арбітраж – найгірший на планеті".

Gil Manzano. No podía ser otro. El arbitraje español es el peor del planeta. https://t.co/j2hoogSTuj — mike (@miquelgom1la) November 20, 2023

"Навіть у Європі вже знають цей трюк. Якщо ви граєте за вихід на Євро-2024, а судить Хіль Мансано, просто одягаєте білу футболку (форма Реала – прим.) і проблему вирішено".

"Завтра Маттарелла вручить Мансано нагороду за заслуги перед Італійською Республікою".

Domani Mattarella consegnerà un'Onorificenza al merito della Repubblica italiana a Gil Manzano.#UcrainaItalia pic.twitter.com/TGh3ItP2U7 — Alessandro ️ (@Sandrino_14) November 20, 2023

"Хіль Мансано показує світові, наскільки жахливе іспанське суддівство. Це варварство".

Gil Manzano enseñando al mundo lo horrible del arbitraje español. Que barbaridad — Una vez más (@una_vez_mas11) November 20, 2023 "Неймовірне пограбування України з боку нікчемного Мансано". Vaya robo ha perpetrado el inútil de Gil Manzano a Ucrania — S T A T S (@Statsatm) November 20, 2023 "Хіль Мансано спотворив результат матчу Україна – Італія. Звичайний робочий день для найгіршого іспанського арбітра". Gil Manzano wypaczył wynik meczu Ukrainy z Włochami. Zwykły dzień w pracy najgorszego hiszpańskiego arbitra. — Mateusz Jankowski (@MatiJankowski) November 20, 2023 "Хіль Мансано віддає перевагу тим, хто в білому, не має значення, коли ви це читаєте". Gil Manzano favoreciendo a los de blanco, da igual cuando leas esto. — Lucas Barbero (@lolocc01) November 20, 2023

"Ми їдемо до Німеччини, але це був пенальті для України. Я чесна. Суддя виглядав погано весь другий тайм, не призначив фолів і нам, і їм. Загалом невдале суддівство Хіля Мансано".

We’re off to Germany, but this one was a penalty for Ukraine. I’m honest. The ref tbf was bad for the whole 2nd half, didn’t award fouls to us and to them. Not a good performance overall by Gil Manzano. https://t.co/U7tJ26aYbm — Andrea Russo (@AndRusso_16) November 20, 2023

"Я бажаю цього Хілю Мансано".

Ojalá esto a Gil Manzanohttps://t.co/yXbk9unAp8 — Julián Rebolledo (@futbolResultado) November 20, 2023

"Пограбування, яке Хіль Мансано вчинив проти України, не призначивши дуже чіткого пенальті в доданий час, викликало збентеження. Сьогодні Італія грала в білому. Збіг? Я в це не вірю".

El atraco que le ha metido Gil Manzano a Ucrania sin pitar un clarísimo penalty en el tiempo añadido ha sido bochornoso. Italia hoy jugaba de blanco. ¿Casualidad? No lo creo — bejblismo (@bejblismo) November 20, 2023

"Хіль Мансано щойно вкрав безсоромний пенальті в України. ФІФА допомагає італійському футболу уникнути нових принижень на рівні збірної".

Gil Manzano le acaba de robar un penal descarado a Ucrania. La FIFA ayudándole al fútbol italiano a no tener más humillaciones a nivel selecciones. — Nelson Arenas Millan (@arenasnel98) November 20, 2023

"Хіль Мансано – фахівець у виконанні наказів, і він не збирався викидати Італію".

Gil Manzano es un especialista en cumplir órdenes y no se iba a cargar a Italia. #RCDE https://t.co/dNbkkVJ2Ik — Jorge Gallardo (@Jorge18994756) November 20, 2023

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024 – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті