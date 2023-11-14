Національна збірна України бореться за вихід на чемпіонат Європи-2024. "Синьо-жовті" стартували у кваліфікації 26 березня, а завершать її 20 листопада матчем проти Італії.

Наша команда потрапила у групу С, де її суперниками стали два фіналісти Євро-2020 – Італія та Англія. Інші опоненти збірної України – Північна Македонія і Мальта. У фінальну частину чемпіонату Європи-2024 вийдуть команди, які посядуть перші два місця групи.

Одну путівку на Євро вже здобула збірна Англії, яка достроково гарантувала собі перше місце групи, адже має перевагу в особистих матчах як над Україною, так і над Італією. На другу путівку претендують Україна та Італія, які зіграють між собою в останньому турі відбору. Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені.

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На цей момент Україна випереджає Італію на три очки, але зіграла на матч більше. У п'ятницю, 17 листопада, "Скуадра Адзурра" зіграє проти Північної Македонії, а команда Сергія Реброва цей тур пропускатиме. У випадку однакової кількості очок перевагу перед очним матчем матиме Італія, яка у вересні обіграла Україну на Сан-Сіро. Відповідно, "синьо-жовтих" влаштує тільки перемога. Якщо ж збірна Італії втратить очки з Північною Македонією, то українцям буде достатньо навіть нічиєї.

Турнірна таблиця групи С станом на 14 листопада 2023

Нагадаємо, збірна України розпочала відбір на Євро-2024 наприкінці березня. На матчі 1-го туру з Англією виконувачем обов'язків головного тренера був Руслан Ротань, а гра завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:2.

У червні команду прийняв Сергій Ребров, під керівництвом якого збірна України обіграла Північну Македонію (3:2 після 0:2 по ходу матчу) і Мальту (1:0). У вересні "синьо-жовті" розійшлися миром з Англією (1:1) і програли Італії (1:2). І, нарешті, у жовтні Україна обіграла аутсайдерів групи – Північну Македонію (2:0) і Мальту (3:1). Залишився тільки матч проти Італії, який і вирішить долю путівки на чемпіонат Європи.

Відбір на Євро-2024: результати і календар матчів групи С

1 тур (23 березня)

Італія – Англія – 1:2

Північна Македонія – Мальта – 2:1

2 тур (26 березня)

Англія – Україна – 2:0

Мальта – Італія – 0:2

3 тур (16 червня)

Мальта – Англія – 0:4

Північна Македонія – Україна – 2:3

4 тур (19 червня)

Англія – Північна Македонія – 7:0

Україна – Мальта – 1:0

5 тур (9 вересня)

Україна – Англія – 1:1

Північна Македонія – Італія – 1:1

6 тур (12 вересня)

Мальта – Північна Македонія – 0:2

Італія – Україна – 2:1

7 тур (14 жовтня)

Україна – Північна Македонія – 2:0

Італія – Мальта – 4:0

8 тур (17 жовтня)

Англія – Італія – 3:1

Мальта – Україна – 1:3

9 тур (17 листопада)

Північна Македонія – Італія

Англія – Мальта

10 тур (20 листопада)

Північна Македонія – Англія

Україна – Італія

Відеоогляди матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Англія – Україна – 2:0 (26 березня)

Північна Македонія – Україна – 2:3 (16 червня)

Україна – Мальта – 1:0 (19 червня)

Україна – Англія – 1:1 (9 вересня)

Італія – Україна – 2:1 (12 вересня)

Україна – Північна Македонія – 2:0 (14 жовтня)

Мальта – Україна – 1:3 (17 жовтня)