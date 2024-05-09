Півзахисник Чорноморця Орест Кузик може знову опинитися в рідному клубі.

Карпати після повернення в УПЛ будуть серйозно підсилюватися. За інформацією Sport.ua, львів'яни хочуть бачити у команді Ореста Кузика, який наразі виступає за Чорноморець.

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Контракт 28-річного гравця з одеситами завершується цього літа, тож за цей перехід не доведеться платити. У нинішньому сезоні УПЛ Кузик провів 24 матчі, в яких забив 4 голи та віддав один асист.

Зауважимо, що Орест пройшов через академію Карпат, але на дорослому рівні в Україні виступав за Динамо, Говерлу, Сталь, СК Дніпро-1, Десну, Рух і Чорноморець. Також встиг пограти за грецьку Яніну та кіпрський Пафос.

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