Збірна України повинна виходити на чемпіонат Європи, якщо вірити автоматизованим прогнозам.

Україна за підсумками жеребкування плей-офф кваліфікації на Євро-2024 потрапила у шлях В. У півфіналі "синьо-жовті" зустрінуться з Боснією та Герцеговиною, а у фіналі на нас чекатиме переможець пари Ізраїль – Ісландія.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих

Профіль We Global Football оприлюднив оцінку суперкомп'ютера з великими шансами для України. На вихід збірної Реброва на чемпіонат Європи дають 63,3%. Ізраїль має 19,3%, Боснія та Герцеговина – 11,8%, а Ісландія – 5,6%.

Нагадаємо, що плей-офф зіграють навесні. Півфінали заплановані на 21 березня, а фінали – на 26 березня.

У шляху А фаворитом вважається Уельс, а в шляху С головними претендентами на Євро визначені Греція та Грузія.

Євро-2024: учасники фінальної частини