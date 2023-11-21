У компенсований час матчу 10-го туру відбору до Євро-2024 між Італією та Україною (0:0) Браян Крістанте порушив правила у своєму штрафному майданчику проти Михайла Мудрика, але головний арбітр зустрічі Хесус Хіль Мансано вирішив не призначати пенальті. Однак обурення підопічних Сергія Реброва викликало не стільки це рішення, скільки відсутність паузи у зв'язку з відеоповтором. Пізніше виявилося, що відеоарбітр Хуан Мартінес Мунуера повністю солідарний з головним рефері щодо інциденту в штрафному майданчику "Скуадри адзурри".

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Тим самим Мунуера став причетним вже до другого "вбивства" збірної України у вирішальних матчах. У червні 2022 року в плей-оф відбору ЧС-22 він у складі бригади Матео Лаоса як VAR "не помітив" фол проти Андрія Ярмоленка у валлійському штрафному майданчику і не підказав головному арбітру про те, що той "прогавив" порушення правил. Тоді це рішення коштувало збірній України путівки на Мундіаль – Уельс переміг із рахунком 1:0.

Нагадаємо, що перед матчем Україна – Італія президент УЄФА Алєксандр Чеферін заявив про те, що "Скуадра адзурра" не може залишитися без чергового великого турніру.

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