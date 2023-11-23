Польський журналіст Пьотр Слонка озвучив цікавий інсайд про стан справ у таборі збірної Боснії і Герцеговини.

"Я дивився групу Словаччини у кваліфікації Євро. Боснія – дуже слабка команда.

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Я розмовляв з одним із боснійських гравців і він заявив наступне: "У нас велика криза. У нашій збірній нормально грає лише Джеко, а решта гравців мають платити (від 20 тисяч євро) за участь у матчах і вважають, що заплативши, їм більше нічого не потрібно робити", – написав Слонка у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Боснія стала суперником збірної України у півфіналі плей-офф відбору Євро-2024. У разі успіху підопічні Реброва у вирішальному матчі зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія.

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