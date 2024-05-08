Колишній наставник Мілана, Реала та низки інших команд Фабіо Капелло вмділив представників ПСЖ, які найбільше розчарували його у матчах півфіналу ЛЧ проти Борусії Д.

"Мбаппе мало що зробив, хоча мав шанс забити. Але я більше звернув увагу на правий фланг. Зазвичай Хакімі щось робить, як і Дембеле. Втім, цього разу ці двоє були катастрофою, вони не зробили жодної небезпечної подачі.

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Так, ПСЖ не пощастило, вони 6 разів влучили у каркас за 2 матчі. Це не знімає відповідальності з Луїса Енріке. Не можна грати лише в останні 20-25 хвилин, тренер мав зробити заміни раніше. Коли у другій частині матчу він поставив швидших гравців, ми побачили інший ПСЖ. Але ті, хто вийшов у стартовому складі, зіграли надто просто", – наводить слова Капелло Football Italia.

Нагадаємо, ПСЖ вкотре не зміг здобути дебютну перемогу в ЛЧ. Минулого літа команда втратила Мессі та Неймара, а наступного настає черга Мбаппе. Всі чекають переходу "Черепашки" в Реал на правах вільного агента.

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