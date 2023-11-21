Україна не виборола пряму путівку на Євро-2024, посівши третє місце у групі за спинами Англії та Італії. Але наша збірна має запасний варіант через плей-офф, в якому беруть участь найкращі команди Ліги націй, який ще не вийшли на Євро.

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Жеребкування плей-офф відбудеться 23 листопада о 13:00 за Києвом. Під час нього Україна дізнається, куди потрапить – у складніший шлях А чи легший шлях Б. Разом з "синьо-жовтими" у жеребі братимуть участь Фінляндія та Ісландія.

Якщо Україна потрапить у шлях А (на це 33,3%), то у півфіналі зустрінеться з Уельсом (або Польщею, якщо сьогодні Петраков переграє Хорватію, а валлійці здолають Туреччину). У фіналі на нас чекатиме переможець пари Польща/Хорватія – Естонія.

Якщо Україна потрапить у шлях Б (на це 66,6%), то у півфіналі зустрінеться з Ізраїлем або Боснією та Герцеговиною – це визначить жереб. У фіналі доведеться грати з переможцем іншої пари, де буде Ісландія чи Фінляндія.

У підсумку бачимо, що дуже складних опонентів немає ніде. Малоймовірно, що Хорватія сьогодні програє Вірменії та буде нам загрожувати. І найбільш неприємним суперником залишається кризова Польща, яка програла у відборі Молдові та Албанії. Уельс не пустив нас на ЧС-2022, однак тепер там немає Бейла, а збірна вдома віддає перемоги Вірменії.

Потрапляння у шлях Б подарує більше позитиву. Боснія та Герцеговина зараз на історично низькому рівні – фінішувала позаду Словаччини, Люксембурга та Ісландії. Ізраїль теж не вразив у кваліфікації, перегравши тільки Білорусь і Андорру.

Матчі плей-офф відбудуться 21 березня (півфінали) та 26 березня (фінали) 2024 року. Будь-який півфінал Україна проведе в гостях, а фінал може бути номінально домашнім.

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