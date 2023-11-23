Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Сборная Украины имеет возможность квалифицироваться через Путь A или B благодаря своим выступлениям в рамках Лиги наций и прямому выходу на Чемпионат Европы конкурентов. Куда именно попадет команда Реброва, определяет жеребьевка. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта. Жеребьевка плей-офф отбора Евро-2024 стартует в 13.00 – обновляйте страницу в этой новости. В полуфинале нашей национальной команде выпадет кто-то из трех потенциальных соперников – Уэльс, если попадем в Путь A, либо же Босния и Герцеговина или Израиль.

Украина в плей-офф отбора на Евро-2024: известны потенциальные соперники, 33% на плохую жеребьевку

Отметим, что в Пути C Лиги наций уже сформированы полуфинальные пары. Грузия и Греция будут принимать Люксембург и Казахстан соответственно. Соответственно, здесь жребий определяет только хозяев финала. Сложнее ситуация в двух высших дивизионах Лиги наций. Здесь известно лишь, что Польша сыграет против победителя четвертой Лиги – худшей сборной данного плей-офф. Эстония набрала всего 1 балл собственно в отборе Евро-2024. Только 5 команд выдали результат хуже.

Полуфиналы Путь C: Грузия (1) – Люксембург (4), Греция (2) – Казахстан (3).

Полуфиналы Путь B: Израиль (1) – Украина/Исландия (4), Босния и Герцеговина (2) – Финляндия/Украина (3).

Полуфиналы Путь A: Польша (1) – Эстония (4), Уэльс (2) – Финляндия/Украина/Исландия (3).

Финал Путь C: Грузия/Люксембург – Греция/Казахстан (хозяина определит жеребьевка)

Финал Путь B: Израиль/Украина/Исландия – Босния и Герцеговина/Финляндия/Украина (хозяина определит жеребьевка)

Финал Путь A: Польша/Эстония – Уэльс/Финляндия/Украина/Исландия (хозяина определит жеребьевка)

Жеребьевка финальной части Чемпионата Европы 2024 года пройдет в немецком Гамбурге. Церемония состоится в субботу, 2 декабря 2023 года, в 19:00. Украина, как и все остальные участники плей-офф квалификации, автоматически оказывается в последней 4 корзине посева, официально подтвержденной УЕФА накануне.

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