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Рейєс буде похований у рідному місті 3-го червня

18:59 342 Читать на русском
Рейєс буде похований у рідному місті 3-го червня
Хосе Антоніо Рейєс

Хосе Антоніо Рейєс, який нещодавно загинув в ДТП, буде похований у понеділок.

Церемонія поховання Хосе Антоніо Рейєса відбудеться завтра, 3-го червня, у рідному місті футболіста – Утреті, повідомляє видання Mirror.

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Сьогодні, 2-го червня, відбувається церемонія прощання з Рейєсом. Труна з тілом загиблого перебуває у Севільї, де з футболістом можуть попрощатись усі бажаючі.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи.

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Смерті футболістів Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Іспанія
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