Рейєс загинув у жахливій автокатастрофі – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи

Іспанська преса поширила світлини з місця ДТП, у якій загинув колишній півзахисник збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс.

35-річний хавбек розбився на власному Мерседесі S-класу на шляху до Утрери в суботу вранці.

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Із оприлюднених фото стає зрозуміло, що автомобіль Рейєса перевернувся та загорівся внаслідок аварії. Поліцейські припускають, що причина пригоди – перевищення швидкості. Ветеран загинув на місці інциденту. Також помер один із його родичів.

Хосе Антоніо Рейєс був вихованцем Севільї. Саме в складі нервіонців він дебютував на професіональному рівні, а останнім часом захищав кольори Естремадури в Сегунді.

Також півзахисник виступав за лондонський Арсенал, мадридські Реал та Атлетіко, Бенфіку, Еспаньйол, Кордобу та китайський Синьцзян Тяньшань. У колекції трофеїв іспанця перемоги в АПЛ і Ла Лізі та рекордні 5 кубків Ліги Європи.