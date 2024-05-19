Валенсія в рамках 37-го туру Ла Ліги 2023/24 приймає Жирону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Валенсія – Жирона розпочнеться о 20:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. За головними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Яремчук залишився у запасі Валенсії, натомість Довбик і Циганков вийдуть з перших хвилин за Жирону. "Кажани" вже не мають серйозних завдань на кінцівку сезону. Жирона бореться за краще місце в топ-4 – можливі варіанти від другого до четвертого. Також треба доводити Довбика до звання найкращого бомбардира. Артем має 20 голів, Беллінгем і Сьорлот зовсім близько (по 19).

Стартовий склад Валенсії:

Жирони: