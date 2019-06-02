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Рейес будет похоронен в родном городе 3 июня

18:59 69 Читати українською
Рейес будет похоронен в родном городе 3 июня
Хосе Антонио Рейес

Хосе Антонио Рейес, который недавно погиб в ДТП, будет похоронен в понедельник.

Церемония захоронения Хосе Антонио Рейеса состоится завтра, 3 июня, в родном городе футболиста – Утрете, сообщает издание Mirror.

Сын Рейеса написал погибшему отцу трогательное прощальное письмо

Сегодня, 2 июня, проходит церемония прощания с Рейесом. Гроб с телом погибшего находится в Севилье, где с бывшим футболистом могут проститься все желающие.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

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Теги
Смерти футболистов Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Испания
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