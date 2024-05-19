Камбек з дублем на 90+3 у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Полісся – 3:3
20:38 - Читать на русском
Металіст 1925 розписав нічию з Поліссям (3:3) в рамках 29-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
3’ Денис Гармаш
90’ Арі Моура
90+2’ Арі Моура
Еміль Мустафаєв 10’
Денис Ндукве 21’
Луїфер Ернандес 30’
3’ Денис Гармаш
10’ Еміль Мустафаєв
21’ Денис Ндукве
30’ Луїфер Ернандес
90’ Арі Моура
90+2’ Арі Моура
Полісся мало перемагати, щоб боротися за єврокубки, а Металіст 1925 – щоб не вилетіти достроково. Гармаш відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, але житомиряни забили тричі ще до перерви.
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Здавалося, все йде до перемоги Полісся. Однак Арі Моура був іншої думки. Він забив на 90 і 90+3. Дуже несподівана нічия, через яку житомирці випали із зони єврокубків, Металіст 1925 наразі залишається на останньому місці.
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