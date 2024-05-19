Металіст 1925 розписав нічию з Поліссям (3:3) в рамках 29-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Полісся мало перемагати, щоб боротися за єврокубки, а Металіст 1925 – щоб не вилетіти достроково. Гармаш відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, але житомиряни забили тричі ще до перерви.

Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту

Здавалося, все йде до перемоги Полісся. Однак Арі Моура був іншої думки. Він забив на 90 і 90+3. Дуже несподівана нічия, через яку житомирці випали із зони єврокубків, Металіст 1925 наразі залишається на останньому місці.