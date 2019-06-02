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Син Рейєса написав загиблому батькові зворушливого прощального листа

17:20 781 Читать на русском
Син Рейєса написав загиблому батькові зворушливого прощального листа
Хосе Антоніо Рейєс

Син загиблого Хосе Антоніо Рейєса на ім'я Лопес написав прощального листа до батька, який трагічно загинув у автокатастрофі.

"Це останній момент, який ми провели разом, тату. Того дня ти, як завжди, дав мені пораду, але сьогодні ти не повернувся і це дуже важкий день для мене.

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Я завжди буду тобою пишатись, тату. Ми не проводили багато часу разом, але тільки ти і я знаємо, як сильно ми любимо один одного.

Я знаю, що ти будеш піклуватися про мене з неба, а я ніколи не забуду тебе. Я люблю тебе, тату", – написав Рейєс-молодший на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи.

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Смерті футболістів Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Іспанія
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