Син Рейєса написав загиблому батькові зворушливого прощального листа

Син загиблого Хосе Антоніо Рейєса на ім'я Лопес написав прощального листа до батька, який трагічно загинув у автокатастрофі.

"Це останній момент, який ми провели разом, тату. Того дня ти, як завжди, дав мені пораду, але сьогодні ти не повернувся і це дуже важкий день для мене.

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Я завжди буду тобою пишатись, тату. Ми не проводили багато часу разом, але тільки ти і я знаємо, як сильно ми любимо один одного.

Я знаю, що ти будеш піклуватися про мене з неба, а я ніколи не забуду тебе. Я люблю тебе, тату", – написав Рейєс-молодший на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи.

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