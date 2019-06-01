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ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

16:15 898 Читать на русском
"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП
Хосе Антоніо Рейєс загинув у ДТП

Сьогодні, 1 червня, помер Хосе Антоніо Рейєс – колишній гравець Севільї, Бенфіки, Арсенала, Реала та збірної Іспанії. 35-річний футболіст загинув у ДТП неподалік рідного міста. Футбольний світ шокований передчасною смертю Рейєса.

Хосе Антоніо Рейєс помер у віці 35 років. Колишній гравець Реала, Арсенала, Севільї та ще кількох клубів загинув у ДТП, перебуваючи у власному автомобілі. Автівка, у якій їхав Рейєс, з'їхала з дороги та загорілась.

Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі

П'ятиразовий переможець Ліги Європи (рекорд турніру), фіналіст ЛЧ, чемпіон Іспанії та Англії, володар Суперкубка Європи – це найголовніші здобутки півзахисника, життя якого, на жаль, сьогодні трагічно обірвалось. Пізніше стало відомо, що разом з футболістом загинув і його двоюрідний брат.

Останнім клубом Рейєса була Естремадура – представник Сегунди. Раніше Хосе Антоніо виступав за Севілью, Арсенал, Реал, Атлетіко, Бенфіку та ще кілька клубів нижчого рангу. Футбольний світ шокований та засмучений новиною про передчасну смерть екс-півзахисника збірної Іспанії.

"Ми відчуваємо глибокий сум з приводу смерті колишнього гравця нашого клубу Хосе Антоніо Рейєса. Ми співчуваємо також сім'ї, близьким та нинішньому клубу гравця", – йдеться у заяві мадридського Реала.

Фіналісти Ліги чемпіонів Ліверпуль та Тоттенхем не залишились осторонь трагічної події.

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"Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Хосе Антоніо Рейєса. Наші думки з його друзями та сім'єю, а також з Арсеналом", – такими словами рідних та близьких гравця підтримав Тоттенхем.

"Наші думки з рідними та близькими Рейєса", – Ліверпуль також співчуває з приводу загибелі іспанця.

"Хосе був частиною нашої команди і дуже популярною фігурою в клубі. Він завжди буде займати особливе місце у наших серцях", – Арсенал не міг не відреагувати на смерть свого колишнього футболіста.

"Ми не могли запропонувати гіршої новини. Наш улюблений кантерано (вихованець – прим. "Футбол 24") загинув у ДТП. Спочивай з миром", – Севілья чи не перша повідомила про смерть Рейєса.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку. Я ніколи не забуду твоєї магії та твоєї посмішки. Для мене було честю перебувати поруч з тобою", – написав Унаї Емері, який разом з Рейєсом перемагав у Лізі Європи.

"Брате, лише Бог знає, чому він так рано забрав тебе з цього світу. Ти будеш жити у моєму серці вічно. Я зламаний. Спочивай з миром", – сумує Іван Ракітіч.

"Мій перший друг у світі великого футболу. Мій сусід по кімнаті, який завжди хотів спати з кондиціонером навіть при -10. Скромний хлопець, який завжди мав посмішку на обличчі, великий футболіст і чудова людина. Сьогодні я не міг прокинутися гіршим чином. Я ніколи не забуду, коли ти і твоя родина вітали мене у вашому домі на Різдво в Англії, коли я був один і мені було 16 років. Два дні тому я говорив про тебе в інтерв'ю, можливо, це був знак", – відреагував Сеск Фабрегас.

Mi primer gran amigo en el mundo del fútbol profesional, mi compañero de habitación, que siempre quería dormir con el aire acondicionado aún estando a -10 grados. Un tipo humilde que siempre tenía una sonrisa en su cara, grandísimo futbolista y fenomenal persona. No podía despertarme hoy de peor forma. Nunca olvidaré cuando tu y tu familia me acogisteis en vuestra casa en mis primeras navidades en Inglaterra cuando yo estaba solo y tenía 16 años. Nunca olvidaré nuestros partidos de fútbol tenis en el gimnasio antes y después de los entrenamientos. Nuestra conexión en el campo también fué especial, ya que era siempre fácil encontrarte entre líneas para que tu después marcaras las diferencias. Yo siempre digo que has sido uno de los talentos más grandes de nuestro fútbol y sé que no me equivoco. Hace 2 días estaba hablando de ti en una entrevista, puede que fuera una señal, quién sabe, para acordarme de ti, mi gran amigo. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Jose Antonio Reyes. Te quiero mucho. Cesc

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

Свою скорботу з приводу передчасної загибелі Рейєса висловили й інші клуби – непримиреннний суперник Севільї Бетіс, італійська Рома, німецький Шальке, Барселона та багато-багато інших...

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