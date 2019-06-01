"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

Сьогодні, 1 червня, помер Хосе Антоніо Рейєс – колишній гравець Севільї, Бенфіки, Арсенала, Реала та збірної Іспанії. 35-річний футболіст загинув у ДТП неподалік рідного міста. Футбольний світ шокований передчасною смертю Рейєса.

Хосе Антоніо Рейєс помер у віці 35 років. Колишній гравець Реала, Арсенала, Севільї та ще кількох клубів загинув у ДТП, перебуваючи у власному автомобілі. Автівка, у якій їхав Рейєс, з'їхала з дороги та загорілась.

Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі

П'ятиразовий переможець Ліги Європи (рекорд турніру), фіналіст ЛЧ, чемпіон Іспанії та Англії, володар Суперкубка Європи – це найголовніші здобутки півзахисника, життя якого, на жаль, сьогодні трагічно обірвалось. Пізніше стало відомо, що разом з футболістом загинув і його двоюрідний брат.

Останнім клубом Рейєса була Естремадура – представник Сегунди. Раніше Хосе Антоніо виступав за Севілью, Арсенал, Реал, Атлетіко, Бенфіку та ще кілька клубів нижчого рангу. Футбольний світ шокований та засмучений новиною про передчасну смерть екс-півзахисника збірної Іспанії.

"Ми відчуваємо глибокий сум з приводу смерті колишнього гравця нашого клубу Хосе Антоніо Рейєса. Ми співчуваємо також сім'ї, близьким та нинішньому клубу гравця", – йдеться у заяві мадридського Реала.

El @realmadrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el @EXT_UD.

Tweet (2/2) pic.twitter.com/9fBTlQTmcS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 червня 2019 р.

Фіналісти Ліги чемпіонів Ліверпуль та Тоттенхем не залишились осторонь трагічної події.

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"Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Хосе Антоніо Рейєса. Наші думки з його друзями та сім'єю, а також з Арсеналом", – такими словами рідних та близьких гравця підтримав Тоттенхем.

We are all deeply saddened to hear of the passing of Jose Antonio Reyes. All of our thoughts are with Jose's friends and family, and everyone at Arsenal at this very difficult time. https://t.co/C554XXrz8Q — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 червня 2019 р. "Наші думки з рідними та близькими Рейєса", – Ліверпуль також співчуває з приводу загибелі іспанця. We're saddened to hear of the passing of José Antonio Reyes. Our thoughts are with his family and friends.



RIP José. https://t.co/Vb0XUjLzRb — Liverpool FC (@LFC) 1 червня 2019 р. "Хосе був частиною нашої команди і дуже популярною фігурою в клубі. Він завжди буде займати особливе місце у наших серцях", – Арсенал не міг не відреагувати на смерть свого колишнього футболіста. Jose, who was part of the Invincibles team, was a hugely popular figure at our club and will always hold a special place in our hearts.



Our thoughts are with all his family, friends and team-mates.https://t.co/NQgrRcvrPS — Arsenal FC (@Arsenal) 1 червня 2019 р.

"Ми не могли запропонувати гіршої новини. Наш улюблений кантерано (вихованець – прим. "Футбол 24") загинув у ДТП. Спочивай з миром", – Севілья чи не перша повідомила про смерть Рейєса.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку. Я ніколи не забуду твоєї магії та твоєї посмішки. Для мене було честю перебувати поруч з тобою", – написав Унаї Емері, який разом з Рейєсом перемагав у Лізі Європи.

Profundamente triste y sin palabras tras conocer esta trágica noticia. Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa Jose, nunca. Fue un honor estar a tu lado... un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a familiares, amigos y clubes a los que representó. RIP amigo pic.twitter.com/MHBonp8k8N — Unai Emery (@UnaiEmery_) 1 червня 2019 р.

"Брате, лише Бог знає, чому він так рано забрав тебе з цього світу. Ти будеш жити у моєму серці вічно. Я зламаний. Спочивай з миром", – сумує Іван Ракітіч.

Hermano solo Dios sabe porqué te ha llevado tan pronto de este mundo. Vivirás en mi corazón por el resto de mis días. Estoy roto de dolor. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Te quiere tu hermano rubio Descansa en paz manito ️ pic.twitter.com/ZuBDPSnDM3 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 1 червня 2019 р.

"Мій перший друг у світі великого футболу. Мій сусід по кімнаті, який завжди хотів спати з кондиціонером навіть при -10. Скромний хлопець, який завжди мав посмішку на обличчі, великий футболіст і чудова людина. Сьогодні я не міг прокинутися гіршим чином. Я ніколи не забуду, коли ти і твоя родина вітали мене у вашому домі на Різдво в Англії, коли я був один і мені було 16 років. Два дні тому я говорив про тебе в інтерв'ю, можливо, це був знак", – відреагував Сеск Фабрегас.

Свою скорботу з приводу передчасної загибелі Рейєса висловили й інші клуби – непримиреннний суперник Севільї Бетіс, італійська Рома, німецький Шальке, Барселона та багато-багато інших...