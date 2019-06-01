"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

Сьогодні, 1 червня, помер Хосе Антоніо Рейєс – колишній гравець Севільї, Бенфіки, Арсенала, Реала та збірної Іспанії. 35-річний футболіст загинув у ДТП неподалік рідного міста. Футбольний світ шокований передчасною смертю Рейєса.
Хосе Антоніо Рейєс помер у віці 35 років. Колишній гравець Реала, Арсенала, Севільї та ще кількох клубів загинув у ДТП, перебуваючи у власному автомобілі. Автівка, у якій їхав Рейєс, з'їхала з дороги та загорілась.
Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
П'ятиразовий переможець Ліги Європи (рекорд турніру), фіналіст ЛЧ, чемпіон Іспанії та Англії, володар Суперкубка Європи – це найголовніші здобутки півзахисника, життя якого, на жаль, сьогодні трагічно обірвалось. Пізніше стало відомо, що разом з футболістом загинув і його двоюрідний брат.
Останнім клубом Рейєса була Естремадура – представник Сегунди. Раніше Хосе Антоніо виступав за Севілью, Арсенал, Реал, Атлетіко, Бенфіку та ще кілька клубів нижчого рангу. Футбольний світ шокований та засмучений новиною про передчасну смерть екс-півзахисника збірної Іспанії.
"Ми відчуваємо глибокий сум з приводу смерті колишнього гравця нашого клубу Хосе Антоніо Рейєса. Ми співчуваємо також сім'ї, близьким та нинішньому клубу гравця", – йдеться у заяві мадридського Реала.
Фіналісти Ліги чемпіонів Ліверпуль та Тоттенхем не залишились осторонь трагічної події.
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"Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Хосе Антоніо Рейєса. Наші думки з його друзями та сім'єю, а також з Арсеналом", – такими словами рідних та близьких гравця підтримав Тоттенхем.
"Ми не могли запропонувати гіршої новини. Наш улюблений кантерано (вихованець – прим. "Футбол 24") загинув у ДТП. Спочивай з миром", – Севілья чи не перша повідомила про смерть Рейєса.
"Я втратив дар мови, почувши цю звістку. Я ніколи не забуду твоєї магії та твоєї посмішки. Для мене було честю перебувати поруч з тобою", – написав Унаї Емері, який разом з Рейєсом перемагав у Лізі Європи.
"Брате, лише Бог знає, чому він так рано забрав тебе з цього світу. Ти будеш жити у моєму серці вічно. Я зламаний. Спочивай з миром", – сумує Іван Ракітіч.
"Мій перший друг у світі великого футболу. Мій сусід по кімнаті, який завжди хотів спати з кондиціонером навіть при -10. Скромний хлопець, який завжди мав посмішку на обличчі, великий футболіст і чудова людина. Сьогодні я не міг прокинутися гіршим чином. Я ніколи не забуду, коли ти і твоя родина вітали мене у вашому домі на Різдво в Англії, коли я був один і мені було 16 років. Два дні тому я говорив про тебе в інтерв'ю, можливо, це був знак", – відреагував Сеск Фабрегас.
Свою скорботу з приводу передчасної загибелі Рейєса висловили й інші клуби – непримиреннний суперник Севільї Бетіс, італійська Рома, німецький Шальке, Барселона та багато-багато інших...