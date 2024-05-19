Жіночий Кубок Іспанії дістався Барселоні – "блаугранас" розбили Реал Сосьєдад 8:0 у фінальному поєдинку. Гру можна було завершувати ще після першого тайму: дублі Грем та Батльє та гол Паральюело залишили суперниць без шансів. По перерві Кальдентей також оформила дубль та асистувала Піні.

Барселона проти гегемона, якому вже двічі програвала трофей – визначилися фіналісти жіночої Ліги чемпіонів

А от церемонія нагородження вийшла досить дивною. Замість вже звичної процедури, коли кожній учасниці команди вішають медаль на шию, нагороди просто передали в мішку одному з тренерів команди. "Це що, жарт?" – здивувалась Сальма Паральюело, коли один з тренерів вручив їй нагороду.

Королівська федерація футболу Іспанії спробувала пояснити, що це вже звичний спосіб нагородження, адже так нібито було і в чоловічих фіналах турнірів. Втім, Marca нагадала фінал жіночого Кубка Іспанії-2022, коли нагороди вручались традиційним чином.

"Зараз я не ходжу на Сан-Сіро": інтерв'ю Мальдіні – про звільнення з Мілана, секрет Інтера та найкращі часи в футболі