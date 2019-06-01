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Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі

14:13 4127 Читать на русском
Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
Хосе Антоніо Рейєс / Reuters

Сьогодні, 1 червня, Хосе Антоніо Рейєс помер в трагічній ДТП. 35-річний ветеран іспанського футболу загинув поблизу рідного міста.

Жахливу новину щодо смерті футболіста повідомив офіційний твіттер Севільї.

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Клуб, з яким Рейєс перемагав у Лізі Європи, сповістив, що колишній гравець збірної Іспанії помер у аварії. Трагедія сталась на шосе між Севільєю та Утрерою (рідним місто Рейєса). Автомобіль, у якому їхав футболіст, з'їхав з дороги та загорівся, інформує ABC. В цей час поряд з Хосе Антоніо сидів двоюрідний брат, який також загинув.

Останньою командою іспанця була Естремадура, яка грає в Сегунді. Федерація футболу Іспанії вже оголосила, що матчі другого дивізіону переносяться на 4 червня. Серед них і гра Альбасете та Малаги, за які виступають українці Роман Зозуля та Євген Селезньов відповідно.

Рейєс відомий за виступами у таких грандах європейського футболу, як Реал, Севілья, Атлетіко, Арсенал, Бенфіка. За кар'єру хавбек здобув чимало титулів – чемпіон Іспанії та Англії (перший іспанець, який виграв АПЛ), 5-разовий переможець ЛЄ (рекорд), фіналіст Ліги чемпіонів.

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Смерті футболістів Головне Арсенал Арсенал Севілья Севілья Іспанія Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Реал Мадрид Реал Мадрид
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