Шахтар уже вирішив свої турнірні завдання, достроково вигравши титул. Натомість СК Дніпро-1 потрібно було набирати очки, аби не залишитися без єврокубків. Гандикап над Рухом і Поліссям становив лише два бали. "Гірники" вийшли на матч у експериментальному складі. Не було, зокрема, Судакова, Матвієнка, Зубкова, Коноплі, Бондаренка або Різника, якого у воротах замінив дебютант першої команди Твардовський.

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Господарі несподівано вийшли вперед після жахливої помилки Педрінью. Бразилець під тиском необережно котив назад на Міроші, а Філіппов швидко зорієнтувався, перехопив м'яч і спокійно розібрався з Твардовським. Останній вже невдовзі врятував Шахтар від другого пропущеного м'яча, виконавши фантастичний удар після удару Рубчинського у дальню дев'ятку. На 19-й хвилині поєдинок довелося перервати через повітряну тривогу.

Після повернення на поле команди провели ще 7 хвилин, а потім знову були вимушені піти в укриття. На жаль, це звична картина для футболу в Дніпрі.

Гра відновилась, і Шахтар захопив ініціативу. "Гірники" встигли відігратись до перерви. Сікан відборовся в центрі поля, Швед розігнав та пробив. Волинець парирував, але прямо під добивання Марлону – 1:1.

Друга половина також не минула без тривог. Матч затягнувся на 4 з половиною години. Гравці вже не стримували посмішок – вийшли на поле, розім'ялись, а тут нова пауза. Бондар неприємно зіткнувся з партнером Сіканом і тримався за плече. Центрбека Шахтаря замінили, але до Євро всього 3 тижні...

Забити ще раз нікому не вдалося, хоча були стійки, виноси з лінії воріт. Шахтар втратив перші очки у весняній частині УПЛ, але навряд це псує настрій "гірникам". Перед останнім туром на дві вакантні єврокубкові путівки претендують три клуби – СК Дніпро-1, Рух по 49 очок, Полісся 47.

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