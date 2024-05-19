У неділю відбулись поєдинки завершального 38-го туру АПЛ. Читайте звіт про низку з них на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 38-й тур

Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:0

Голи: Мак Аллістер, 34, Куанса, 40

Вилучення: Семеду, 28 (Вулверхемптон, червона картка)

Крістал Пелас – Астон Вілла – 5:0

Голи: Матета, 9, 39, 64, Езе, 54, 69

Бернлі – Ноттінгем Форест – 1:2

Голи: Каллен, 72 – Вуд, 2, 14

Лутон – Фулхем – 2:4

Голи: Морріс, 45+1, Дауті, 55 – Траоре, 44, Хіменес, 45+3, 49, Вілсон, 64

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Ліверпуль у прощальному матчі Юргена Клоппа здолав Вулверхемптон і фінішував третім. "Вовки" залишились у меншості в середині першого тайму і мерсисайдці скористались своєю перевагою, ще до перерви відвантаживши два м'ячі у ворота суперника. Цей поєдинок став 250-м для Салаха у футболці Ліверпуля, але єгиптянин відзначити ювілей голом не зумів.

Крістал Пелас сенсаційно розтрощив Астон Віллу, накидавши у ворота команди Унаї Емері п'ять сухих голів – Матета оформив хет-трик, а Езе реалізував дубль. Феєричні проводи "левів" у Лігу чемпіонів.

Бернлі не зумів грюкнути дверима перед власними уболівальниками і попри серйозну перевагу поступився Ноттінгем Форест. Наступний сезон "бордові" розпочнуть у Чемпіоншип.

Компанію їм у нижчому дивізіоні складе Лутон, який не зміг затриматись в АПЛ. В останньому матчі сезоні команда вдома програла Фулхему і попрощалась з елітою.

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