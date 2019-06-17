"Я сам не хотів продовжувати співпрацю з вами", – Себальйос покине Реал через Зідана

Півзахисник Реала Дані Себальйос практично гарантовано покине клуб. У хавбека напружені стосунки із наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом.

Повернення Зінедіна Зідана в Реал по ходу сезону 2018/19 не для всіх гравців "бланкос" стало хорошою новиною. Один з таких – Дані Себальйос, у якого, вочевидь, немає майбутнього в клубі.

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Незадовго до завершення сезону Зідан особисто повідомив Себальйосу, що не розраховує на нього. Відповідь гравця була досить різкою. "Без проблем, бос. Я сам не хотів продовжувати співпрацю з вами", – цитує хавбека AS.

Себальйос приєднався до Реала 2 роки тому, а контракт 22-річного хавбека чинний ще 4 сезони. Іспанцем, у якого досить прохолодні стосунки із Зіданом, активно цікавиться Тоттенхем.

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