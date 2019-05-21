Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

Реал Мадрид чекає важке і гаряче трансферне літо перед сезоном 2019/20 – Лунін і компанія у підвішеному стані

Уболівальники Реала висловились у голосуванні щодо кадрової політики клубу на сезон 2019/20. Оцінили також і останні провальні виступи своїх улюбленців. Андрій Лунін отримав певного роду визнання.

Після завершення сезону, в якому Реал найбільше за всю історію відстав від Барселони, Marca вирішила опитати своїх читачів щодо підсумків і наслідків провалу. Результати голосування на сайті провідного мадридського видання, наближеного до "королівського" клубу, можуть багатьох здивувати. Є там і цікавий український акцент, але про все по порядку.

Біля кожного з гравців пропонували обрати одну з 4-х оцінок: відмінний (фактично аналог наших 5 балів), добрий (4), задовільний (3) і провальний (2). Відзначимо, що за якусь добу свої голоси віддали понад 330 тисяч фанатів "вершкових".

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Воротарська позиція

Виступи основного голкіпера Тібо Куртуа оцінили як задовільні та провальні по 46% респондентів. Бельгієць був далеким від своєї форми з ЧС-2018, тож така оцінка цілком закономірна. Утім 55% вважають, що Тібо заслужив шанс залишитись ще на рік.

Водночас Кейлора Наваса, якому всі тренери відводили лише роль запасного, оцінили в рази краще: 45% на добре, 19% на відмінно, ще 31% на задовільно. Провалом його вважають лише 5%. За те, щоб 32-річний костаріканець залишився, виступають аж 88%.

Сина Зідана оцінили найгірше серед воротарів Реала – відразу 62% вважають Луку провалом, а ще 33% виписали 3 бали. Не бачать конкурента Луніна в команді аж 83%. Відзначимо, що за головну команду 21-річний француз провів лише 1 матч за сезон, переважно граючи лише за молодіжну Кастілью у 3-му дивізіоні.

Захист

Основний правий латераль Дані Карвахаль більшістю голосів (53%) отримав 3 бали, ще 24% проголосували за добре, а 18% за провал. Іспанець має залишитись основним і в наступному сезоні, вважають 90% опитаних.

Його конкурент Альваро Одріосола теж провів сезон на трієчку, вважають 49%. Ще 32% оцінили виступ 23-річного новачка на 4 бали, а 14% на 2. Заслужив залишитись – 86%.

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Хесус Вальєхо провалився – кажуть 59%, позитивно оцінюють якихось 7%, а відразу 80% відправляють його в чорний список слідом за Лукою Зіданом.

Хоч Серхіо Рамос удостоївся 3-х балів від 45%, заробивши 38% однозначного позитиву, його позиції все ще солідні – 85% фанатів бачать 33-річного центрбека і в наступному сезоні.

Рафаель Варан також виступив на 3 бали, вважають 52% опитаних. Француз грав провально – думка 34%. Однак чемпіон світу заслужив залишитись – 74%.

Задовільно (46%) і провально (43%) – Начо найчастіше оцінювали так. За те, щоб 29-річний центрбек залишився, виступають 53%.

Марсело став повним провалом для 86%, і лише по 2% оцінили його відмінно та добре. Лівий фулбек має піти, на думку 78%.

Хоча імовірніше, що клуб залишить конкурент бразильця Серхіо Регулон, на якого ставив Соларі. Це блискуче працювало для 19% і добре для 46%. Відразу 90% вважають, що 22-річний іспанець заслужив новий шанс. Судячи з лише 2-х шансів від Зідана, піде кудись оренду.

Півзахист

Тоні Кроос провалився – 69% фанатів. Гарні оцінки 29-річному німцю поставили лише 5%. За те, що Кроос пішов, виступає більшість – 72%. Зідан і тут думає інакше, адже Тоні продовжив контракт з Реалом.

Лука Модріч отримав 2 бали від 32% і трієчку – від 54%. Утім чинний володар Золотого м'яча заслужив новий шанс, на думку 70%.

Каземіро – провал за версією більшості (54%), ще 40% вважають виступи 27-річного опорника задовільними. Бразилець не заслуговує продовжити в Реалі – 52%.

Його конкурент Феде Вальверде отримав задовільно від 55%, добре – від 21%, ставши провалом для 20%. Уругвайця бачать в команді 71% фанатів.

Іншу жертву Зідана оцінили добре 27%, задовільно – 46%, а провально – 20%. Маркос Льоренте заслужив свій шанс на новий сезон – 72%. Навряд чи з ними погодиться головний тренер – 24-річний іспанець, який сяяв лише при Соларі, з приходом Зідана взяв участь у двох ганебних сухих поразках від Райо Вальєкано і Бетіса.

Іско – провал для 78%. Не дивно, що аж 76% вважають, що 27-річний плеймейкер награв хіба що на відхід з Реала.

Не вірять вболівальники і в майбутнє Дані Себальйоса – 75% не дають йому шансів, 57% оцінюють його сезон на 2 бали, ще 37% – на 3.

Напад

Марко Асенсіо провалився – 77%. Лише 4% позитивно оцінюють 23-річного іспанця. Правий вінгер має залишити Реал – 63%.

Добре (37%) і задовільно (45%) – найчастіші оцінки Браїма Діаса. Цей правий вінгер заслужив залишитись значно більше за Асенсіо. У 19-річного Діаса 90% підтримки.

Маріано Діас виявився провалом – 63%. Виступ домініканця задовільно оцінили 31%. Новачок Реала так і не виборов своє право на новий шанс – 78%.

На відміну від іншого №9. Карім Бензема зіграв відмінно для 29% і добре для 43%. Француз повинен бути частиною нового проекту Зідана – 86%.

Антирейтинг Бейла зашкалює – 92% фанатів оцінюють його сезон як провальний. Стільки ж виступають за його відхід. Лише 4% оцінили Гарета на 5 балів – це вся його родина з агентом, чи як?

Лукас Васкес отримав 3 бали від 48%, ставши провалом для 45%. У "королівське" майбутнє 27-річного лівого вінгера не вірять 55% опитаних.

Вінісіус грав добре – 44%, на трійку 18-річного бразильця оцінили 28%, на 5 балів – 21%. Лівий вінгер заслужив на те, щоб залишитися – відразу 91% вболівальників так вважають.

Зідан провалився – більшість фанатів Реала

Позитивно період французького головного тренера оцінили лише 8%, задовільно – 34%. Натомість аж 58% вболівальників Мадрида переконані, що Зідан напрацював на 2 бали. Тільки 20% вважають, що короткочасне правління Зізу покращило Реал. Єдине, в чому наставника підтримують, це у вирішенні "питання Бейла" – 53% це сподобалось.

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Водночас Зідан (21% підтримки) програв навіть Лопетегі (35%), коли вболівальників запитали, чий Реал у сезоні 2018/19 подобався їм більше. Лідером фанатських симпатій став Сантьяго Соларі – 44%. Воно й не дивно. Його Мадрид був найуспішнішим за відсотком набраних очок. З аргентинцем Реал 12 матчів виграв, 4 програв і 1 раз зіграв унічию. Це дає 72,54% набраних очок.

У його наступника лише 51,51% – з 33 можливих Зідан набрав тільки 17. На останньому місці розташувався Хулен Лопетегі, з яким команда набрала "аж" 14 очок за 10 матчів – 46,66%.

Можливо, дещо несправедливо, що фанати називають саме француза відверто найгіршим у сезоні тренером Реала, забуваючи про масові фіаско з першим наставником. Хоча з іншого боку, як підрахував AS, з очковим доробком Зізу за період в 11 заключних турів Мадрид не пробився б навіть... у Лігу Європи.

Президенту нема прощення

Флорентіно Перес провалився у своєму керуванні Реалом, на думку 87% читачів Marca. Позитивно його роботу оцінили 5%. А що ви хотіли – людина продала найкращого бомбардира Роналду, не придбавши жодної вагомої заміни.

Новачки – Азару "так", Неймару рішуче "ні"

За підписання лівого вінгера Челсі виступили 88%. Еден Азар має всі шанси стати новим улюбленцем мадридської публіки. Форвард Айнтрахта Лука Йовіч також сприймається як позитивний варіант підсилення на сезон 2019/20. Бомбардира збірної Сербії підтримує 81%. Лівий латераль Ліона Ферлан Менді також у плюсі – 66% за нього.

А ось 2 суперзірки викликають серйозний спротив. Так, проти підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба виступають відразу 59%. Ще більш небажаним є екс-форвард Барселони Неймар, у якого підтримка лише на рівні 34%.

Натомість з великою прихильністю фани бачать у своїй улюбленій команді таких зірок цьогорічної Ліги чемпіонів, як півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен (74%) та хавбек Аякса Донні ван де Беек (66%).

Питання Луніна та інших орендованих

Кого з 8-и гравців Реала, які грали в оренді, ви б повернули? У цьому питанні симпатії вболівальників розділилися. Хамес Родрігес у топі – 28%, але його, схоже, не бажає бачити Зідан. Андрій Лунін отримав 13% підтримки, поступившись також півзахисникам Мартіну Едегору (19%) і Матео Ковачічу (16%), а ще нападнику Раулю Де Томасу (17%).

Воротарську позицію вважають достатньо укомплектованою 72%. Першим воротарем на сезон 2019/20 фанати Реала бачать... Наваса – 53%. Тібо Куртуа підтримують 43%, за іншу кандидатуру 4%.

Програє зірковий бельгієць і Луніну в боротьбі за місце 2-го воротаря. За українця в ролі запасного виступають 38%, за Куртуа – 35%. Наваса та Луку Зідана бачать у цій ролі 18% і 8% відповідно.

Реал повинен зміцнити оборону – 91% за такий розклад. У ще більшому трансферному пріоритеті центр поля (93% очікують тут змін). Про підсилення атакувальної лінії волає більшість – 95%. Як бачимо, тільки щодо позиції Луніна фанати не мають особливих застережень, в усіх же інших лініях чекають серйозних новачків.

У "чорному списку" ж вболівальників Реала аж 11 імен. Більшість з них представляють стару гвардію і середину поля. І навіть Зідан та Флорентіно Перес фактично вичерпали кредит довіри – тренера і президента чекають пекельні місяці, адже наразі більшість з ліній команди недостатньо якісно укомплектовані.

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